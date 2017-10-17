Известный российский певец попал в ДТП на трассе

КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Российский певец Олег Газманов сообщил, что попал в ДТП в Усольском районе Пермского края: его машина получила повреждения из-за ямы на трассе.

"Усольский район. Пермский край. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу две ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!", — написал Газманов в своем блоге в соцсети Instagram.

Как рассказал певец в опубликованном видеоролике, он ехал в Пермь, где в среду у него должен состояться концерт. По словам Газманова, авария произошла на мосту.

Комментарием правоохранителей и дорожных служб РИА Новости пока не располагает.

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