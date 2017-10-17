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    Культура

    Известный российский певец попал в ДТП на трассе

    (обновлено: )63602
    Известный российский певец и композитор Олег Газманов рассказал, что попал в аварию из-за из-за ям на трассе на мосту в Пермском крае.
    Певец Олег Газманов
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 окт — РИА Новости Украина. Российский певец Олег Газманов сообщил, что попал в ДТП в Усольском районе Пермского края: его машина получила повреждения из-за ямы на трассе.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Усольский район. Пермский край. Только что здесь попали в аварию. На трассе сразу две ямы — из одной торчит арматура, пробили оба колеса. Всем ехать осторожно!", — написал Газманов в своем блоге в соцсети Instagram.

    Как рассказал певец в опубликованном видеоролике, он ехал в Пермь, где в среду у него должен состояться концерт. По словам Газманова, авария произошла на мосту.

    Комментарием правоохранителей и дорожных служб РИА Новости пока не располагает.

    Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Марьянов скончался в воскресенье, предположительно из-за оторвавшегося тромба. Ему было 47 лет. По словам друзей актера, он потерял сознание на даче в Подмосковье, знакомые вызвали скорую помощь, но она не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, но врачи оказались бессильны. Росздравнадзор и СК проверяют эти данные.

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