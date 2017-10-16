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16.10.201712:17
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    ДТП в Запорожье. ВАЗ протаранил детский реанемобиль

    (обновлено: )7201
    Сообщается, что это уже не первая машина детской скорой помощи, которую не пропустили на дороге в Запорожье. Виновник ДТП находился в нетрезвом состоянии.
    На месте ДТП в Запорожье
    061.ua

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В Запорожье столкнулись ВАЗ и машина скорой реанимационной помощи, все участники ДТП госпитализированы. Виновник аварии, водитель ВАЗ, был в нетрезвом состоянии, сообщает 061.

    "Это уже вторая машина детской реанимации, которая попадает в ДТП: в первом случае мы с "мигалкой" ребенка везли в тяжелом состоянии, и нас не пропустили, а в этот раз повезло — ребенок был уже госпитализирован. Мы ехали обратно, и лоб в лоб столкновение с "Жигули". Пострадали три наших сотрудника: доктор, фельдшер и медсестра, а также водитель "Жигули". Состояние у наших средней степени тяжести. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, ведь черепно-мозговая травма не сразу может себя проявить. Одного загипсовали, у другого нос сломан", — рассказал Анатолий Сидоренко, глава профсоюза медиков скорой помощи.

    061.ua
    На месте ДТП в Запорожье
    061.ua
    На месте ДТП в Запорожье

    Ранее сообщалось, что один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса со служебным автобусом Национальной гвардии Украины в Киевской области.

     

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