ДТП в Запорожье. ВАЗ протаранил детский реанемобиль

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В Запорожье столкнулись ВАЗ и машина скорой реанимационной помощи, все участники ДТП госпитализированы. Виновник аварии, водитель ВАЗ, был в нетрезвом состоянии, сообщает 061.

"Это уже вторая машина детской реанимации, которая попадает в ДТП: в первом случае мы с "мигалкой" ребенка везли в тяжелом состоянии, и нас не пропустили, а в этот раз повезло — ребенок был уже госпитализирован. Мы ехали обратно, и лоб в лоб столкновение с "Жигули". Пострадали три наших сотрудника: доктор, фельдшер и медсестра, а также водитель "Жигули". Состояние у наших средней степени тяжести. Посмотрим, как дальше будут развиваться события, ведь черепно-мозговая травма не сразу может себя проявить. Одного загипсовали, у другого нос сломан", — рассказал Анатолий Сидоренко, глава профсоюза медиков скорой помощи.

061.ua На месте ДТП в Запорожье

061.ua На месте ДТП в Запорожье

Ранее сообщалось, что один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса со служебным автобусом Национальной гвардии Украины в Киевской области.