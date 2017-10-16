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    Киев

    В Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой, есть пострадавшие

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    Столкнулись шесть транспортных средств: Audi, "Газель", "Богдан" – маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen. Пострадали 4 человека, они госпитализированы с многочисленными травмами.
    В Киеве произошло масштабное ДТП с маршруткой, есть пострадавшие
    Facebook dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В воскресенье вечером, 15 октября, в Киеве на бульваре Перова в направлении метро Левобережная произошло масштабное ДТП с пострадавшими, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook

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    "Столкнулись шесть транспортных средств: Audi, "Газель", "Богдан" – маршрутный автобус, Volkswagen, Alfa Romeo и Volkswagen", — сказано в сообщении.

    По предварительной информации, водитель Газель не справился с управлением и изначально врезался в микроавтобус Volkswagen.  Отмечается, что пострадали 4 человека, они госпитализированы с многочисленными травмами.

    Несколько автомобилей получили серьезные механические повреждения. "Водителю автомобиля Газель оформляют административный протокол за управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, статья 130 КУпАП", — говорится в сообщении.

    На месте работали патрульная полиция, три кареты скорой помощи, следственно-оперативная группа.

    Ранее сообщалось, что один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса со служебным автобусом Национальной гвардии Украины в Киевской области.

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