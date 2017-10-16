Биография актера Дмитрия Марьянова

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни, сообщила РИА Новости агент артиста в воскресенье.

Ниже приводится биографическая справка.

Российский актер театра и кино Дмитрий Юрьевич Марьянов родился 1 декабря 1969 года в Москве.

С детства Дмитрий занимался акробатикой, увлекался танцами.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ирина Лобачева и Дмитрий Марьянов

Впервые появился на киноэкране в 14-летнем возрасте в главной роли в детском музыкальном фильме "Выше радуги" (1986). Затем он снялся в школьной драме режиссера Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна" (1987). Следующий фильм с его участием — "Любовь" — закрепил за актером статус "звезды" нового поколения.

В 1992 году Дмитрий Марьянов окончил Театральное училище (ныне институт) имени Б.В. Щукина (мастерская Юрия Авшарова).

Во время учебы играл в студенческом театре "Ученая Обезьяна".

В 1992-2003 годах он был актером Театра "Ленком". Играл в спектаклях "Бременские музыканты" Юрия Энтина (Трубадур), "Юнона и Авось" Андрея Вознесенского (Первый сочинитель), "Жестокие игры" Алексея Арбузова (Никита), "Королевские игры" Григория Горина (Лорд Перси), а также "Варвар и еретик" по Федору Достоевскому (Крупер), "Две женщины" Ивана Тургенева (Беляев).

Позже актер играл в постановках "Независимого театрального проекта" — "Рикошет", Эдварда Тейлора (Гарольд Кент), "Ladies" Night. Только для женщин" Энтони МакКартена, Стефана Синклера, Жака Коллара (Барри), "Игра в правду" Филиппа Лелюша (Марк) и других.

В последние годы актер был занят в антрепризных спектаклях. В 2016 году за спектакль "Друзья" вместе с Андреем Мерзликиным, Константином Юшкевичем он получил специальный приз "За лучший актерский ансамбль" открытого российского фестиваля "Амурская осень" в Благовещенске.

В кино после удачных дебютных картин Марьянов снимался в таких фильмах и сериалах, как "Русский регтайм" (1993), "Графиня де Монсоро" (1997), "Змеиный источник" (1997), "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского" (1997), "Президент и его внучка" (1999).

РИА Новости | Перейти в фотобанк Актер Дмитрий Марьянов на ежегодной благотворительной акции "Стань Первым!" в Московской области.

В 2000-х году с его участием вышли сериалы "Маросейка, 12" и "Ростов-папа", музыкальная комедия Александра Абдулова "Бременские музыканты и Со".

Дмитрий Марьянов сыграл главные роли в фильмах и сериалах "Львиная доля" (2001), "Дневник убийцы" (2002), "Кавалеры морской звезды" (2003), "Смеситель" (2003), "Боец (2004) ", "Плакальщик, или Новогодний детектив" (2004), "Русское лекарство" (2004), "Сатисфакция" (2005), "Билет в гарем" (2006), "Охота на гения" (2006), "И падает снег" (2007), "Сорок" (2007), "Мираж" (2008), "Одержимый" (2009), "Отцы" (2010) и других.

Марьянов также играл роли в комедиях "День радио" (2008), "Взрослая дочь, или тест на… " (2010), "Как выйти замуж за миллионера" (2012), "Норвег" (2015) и др.

В качестве одного из сценаристов он выступил в драмеди "Игра в правду" по пьесе Филиппа Лелуша, где сыграл одну из главных ролей.

В последние годы актер снимался в главных ролях в сериалах "Захват" (2014), "Муж по вызову" (2015), "Взлом" и "Вышибала" (оба — 2016).

Всего им было сыграно в кино свыше 80 ролей.

В 2016 году он получил награду Всероссийского Шукшинского кинофестиваля за лучшую мужскую роль второго плана за фильм "Норвег".

В этом же году актер был удостоен специального приза фестиваля "Амурская осень".

15 октября 2017 года Дмитрий Марьянов скончался.