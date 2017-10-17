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    Убегал от полиции. В Киеве произошло масштабное ДТП с преследованием

    (обновлено: )83
    В Киеве на проспекте Бажана, в направлении Борисполя патрульная полиция преследовала автомобиль Hyundai. Уходя от погони, водитель врезался в попутный автомобиль, в результате пострадали 2 человека.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 17 окт — РИа Новости Украина. В столице автомобиль Hyundai, пытаясь скрыться от полиции, врезался в попутку.

    "Серьёзное ДТП с пострадавшими в Киеве. Пр. Бажана, в направлении Борисполя. Патрульная полиция преследовала автомобиль Hyundai. Уходя от погони, водитель врезался в попутный автомобиль. Пострадали 2 человека. На месте 8 патрулей и 2 бригады скорой помощи", — сообщает dtp.kiev.ua.

    Водителя Hyndai задержали с применением спецсредств.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    Ранее сообщалось, что один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса со служебным автобусом Национальной гвардии Украины в Киевской области.

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