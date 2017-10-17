Убегал от полиции. В Киеве произошло масштабное ДТП с преследованием

КИЕВ, 17 окт — РИа Новости Украина. В столице автомобиль Hyundai, пытаясь скрыться от полиции, врезался в попутку.

"Серьёзное ДТП с пострадавшими в Киеве. Пр. Бажана, в направлении Борисполя. Патрульная полиция преследовала автомобиль Hyundai. Уходя от погони, водитель врезался в попутный автомобиль. Пострадали 2 человека. На месте 8 патрулей и 2 бригады скорой помощи", — сообщает dtp.kiev.ua.

Водителя Hyndai задержали с применением спецсредств.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

Ранее сообщалось, что один человек погиб и восемь пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса со служебным автобусом Национальной гвардии Украины в Киевской области.