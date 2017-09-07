Хроника 6 сентября: бунт автомобилистов, ДТП с политологами, перестрелка в Харькове

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Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 6 сентября, в центре Киева прошла акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. В этот же день Минфин внес на рассмотрение Кабмина проект Госбюджета-2018, а суд открыл производство по иску о запрете Партии регионов. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Бунт автомобилистов под Радой

В среду в центре Киева прошла акция общественного движения "Авто Евро Сила" за упрощение растаможки авто с иностранными номерами. Владельцы автомобилей с номерами европейских стран, заблокировавшие дорожное движение в правительственном квартале в Киеве, обещают бессрочную акцию протеста в случае бездействия правительства, заявил руководитель организации "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич.

Минфин внес на рассмотрение Кабмина проект Госбюджета-2018

Министр финансов Александр Данилюк в среду, 6 сентября, внес проект государственного бюджета Украины на 2018 год на рассмотрение Кабинета министров. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, до 15 сентября проект госбюджета будет подан на рассмотрение парламента. "Бюджет "под елочку" — это уже прошлое", — добавил министр.

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Суд открыл производство по иску о запрете Партии регионов

Окружной административный суд Киева 6 декабря рассмотрит иск общественной организации к Министерству юстиции Украины с просьбой обязать Минюст инициировать запрет Партии регионов, лидером которой являлся экс-президент Украины Виктор Янукович. Партия регионов была правящей в Украине до февраля 2014 года. После того как Янукович покинул страну, политсила практически прекратила свою деятельность. Большинство членов ПР объединились в партию "Оппозиционный блок".

Швейцария потребовала от Киева доказательств по "золоту Януковича"

Швейцария передаст Украине арестованное золото, принадлежащее окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича, в случае предъявления Киевом доказательств его незаконного происхождения, сообщают СМИ, ссылаясь на федеральный департамент иностранных дел Швейцарии. Ранее заместитель генпрокурора Евгений Енин заявил, что в ЕС арестовано около 500 килограммов золота, принадлежавшего окружению Януковича.

Украина закрывает один из пунктов пропуска в Крым

Представительство президента в Крыму выступает за сокращение пунктов пропуска на полуостров с трех до двух, заявил постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин на заседании комитета Верховной Рады по иностранным делам. По его словам, два пункта пропуска Каланчак и Чаплинка находятся на расстоянии нескольких километров один от другого, поэтому исходя из национальной безопасности "там должен быть один пункт пропуска".

В Харькове произошла перестрелка, есть жертвы

Перестрелка произошла в ночь на четверг в Харькове в "Авлабаре" на Пушкинской, в результате инцидента есть погибшие, сообщается в местных пабликах. "Сегодня ночью, между 12 и 1 в Авлабаре на Пушкинской произошла перестрелка. Очевидцы сообщают о погибших", — сообщается в паблике. Подробности ЧП уточняются.

Страшное ДТП в Ровенской области: погибли четыре политолога и журналист

В результате ДТП, произошедшего в Рокитновском районе Ровенской области, погибли пять политологов, Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Сергей Попов и Владимир Карагяур, сообщил в Facebook политический эксперт Юрий Романенко. За рулем автомобиля находился журналист Владимир Карагяур. Об этом у себя на странице cообщил советник главы МВД Антон Геращенко. "Судя по предварительным данным следствия, он или задремал, или не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего машину вынесло на встречку и привело к лобовому столкновению с лесовозом", — отметил Геращенко.

В России сошел с рельсов эшелон с военной техникой

Несколько платформ с военной техникой опрокинулись в Чите, административном центре Забайкальского края России. К ликвидации последствий привлечен аварийно-восстановительный поезд, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона. "Движение на четном пути не ограничено", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ЧП произошло на железнодорожном перегоне Антипиха – Чита-2.

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Именно 6 сентября 1492 года экспедиция Колумба покинула Старый Свет и взяла курс на запад, а в 1522 году 18 оставшихся в живых членов экспедиции Фернана Магеллана завершили первое кругосветное путешествие. В этот же день в 1819 году Томас Бланчард запатентовал токарный станок, а в 1952 — была подписана Всемирная конвенция об авторском праве.