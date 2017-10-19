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    В МВД сообщили официальные данные по количеству жертв ДТП в Харькове

    Тема:

    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (9)

    (обновлено: )15401
    Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что в результате ДТП на ул. Сумская в центре Харькова погибли 6 человек. По данным СМИ, как минимум двое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    kh.depo.ua

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек, заявил в комментарии СМИ директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

    Смертельное ДТП в Харькове. Видео
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    Смертельное ДТП в Харькове. Первые минуты после наезда авто на пешеходов

    Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. 

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    Информацию о шести погибших также подтвердила и глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

    "Сегодня в Харькове произошла ужасная трагедия. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 2 находятся в тяжелом состоянии", – написала Светличная в Facebook.

    По данным СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева, приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. 

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