В МВД сообщили официальные данные по количеству жертв ДТП в Харькове

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Количество погибших в результате ДТП в центре Харькова увеличилось до шести человек, заявил в комментарии СМИ директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко.

Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

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Информацию о шести погибших также подтвердила и глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная.

"Сегодня в Харькове произошла ужасная трагедия. В результате ДТП погибли 6 человек, еще 2 находятся в тяжелом состоянии", – написала Светличная в Facebook.

По данным СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева, приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.