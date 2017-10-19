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    ДТП в Харькове. В крови девушки-водителя не нашли следов алкоголя

    (обновлено: )54
    По данным СМИ, Елена Зайцева, находившаяся за рулем автомобиля Lexus на месте прошла освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя или наркотиков в ее крови.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре
    Facebook Roman Sinicyn

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. За рулем автомобиля Lexus RX 350, который в центре Харькова сбил пешеходов на тротуаре, находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает NewsRoom.

    Смертельное ДТП в Харькове. Видео
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    Смертельное ДТП в Харькове. Первые минуты после наезда авто на пешеходов

    Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. 

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    По данным издания, Зайцева на месте прошла освидетельствование, которое показало отсутствие алкоголя или наркотиков в ее крови.

    В то же время, по словам очевидцев, вскоре после аварии к девушке приехала "группа поддержки" на двух внедорожниках с луганскими номерами.

    sq.com.ua
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов

    Также сообщается, что Алена Зайцева — приемная дочь харьковского бизнесмена Василия Зайцева, президента ООО "Группа — Тайфун". На сегодняшний день он является председателем правления и генеральным директором ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет", которое работает на рынке энерготехнологий. 

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