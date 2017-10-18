Полиция задержала девушку-водителя, сбившую пешеходов в центре Харькова

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Женщину, которая управляла автомобилем Lexus,выехавшим в толпу пешеходов в Харькове, задержали, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus, которым управляла молодая женщина, после столкновения с другим авто вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы.

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"Женщину, которая находилась за рулем "Лексуса", уже задержали. Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководство харьковской полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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В то же время, по данным местных СМИ, за рулем внедорожника находилась Елена Зайцева 1997 года рождения.