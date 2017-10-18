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    Происшествия

    Полиция задержала девушку-водителя, сбившую пешеходов в центре Харькова

    (обновлено: )72201
    По факту ДТП следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
    Смертельная авария в Харькове
    Facebook Антона Геращенко

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Женщину, которая управляла автомобилем Lexus,выехавшим в толпу пешеходов в Харькове, задержали, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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    Смертельное ДТП в Харькове. Первые минуты после наезда авто на пешеходов

    Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus, которым управляла молодая женщина, после столкновения с другим авто вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы. 

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    "Женщину, которая находилась за рулем "Лексуса", уже задержали. Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы", — говорится в сообщении.

    На месте происшествия работает руководство харьковской полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются. 

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    В то же время, по данным местных СМИ, за рулем внедорожника находилась Елена Зайцева 1997 года рождения.

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