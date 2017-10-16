Тело экс-старшины батальона "Азов" нашли под Харьковом - нардеп

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Виталий Княжеский (позывной "Витус"), который был одним из старшин первого состава батальона "Азов", найден мертвым в лесу под Харьковом; полиция предполагает самоубийство, но заведено уголовное дело по статье об убийстве.

"В лесу под Харьковом найдено тело Виталия Княжеского (Витуса), 1980 года рождения, уроженца города Изюм Харьковской области", — написал депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук в Facebook.

По данным депутата, который знал погибшего, Княжевский был одним из активистов организации "Патриот Украины", весной 2014 года принимал активное участие в борьбе в событиях в Харькове, был одним из старшин первого состава батальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело. Княжевский отвечал за вооружение подразделения.

"Говорят, самоубийство" — подчеркнул политик.

В управлении полиции Харьковской области подтвердили сообщение о предполагаемом самоубийстве, добавив, что, по предварительным данным, тело нашли еще 13 октября недалеко от заправки. "С места происшествия полицейские изъяли оружие и другие вещественные доказательства", — говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело с предварительной квалификацией по статье "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины, все обстоятельства происшествия полиция выясняет.

Сам "Азов" сообщает, что "трагически ушел из жизни Виталий Княжеский", который в "Азове" был с первого дня, и "постоянно рвался в бой, ни единой операции батальона не прошло без его участия".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.