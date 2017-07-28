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    Общество

    Помощник Трояна и замглавы "Азова" задержаны за вымогательство

    (обновлено: )33250
    Генеральный прокурор Юрий Луценко проинформировал, что задержаны были заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Бржезинский и помощник заместителя МВД Иваштенко, которые подозреваются в систематическом вымогательстве.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. По подозрению в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью были задержаны заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Владимир Бржезинский и помощник заместителя МВД Украины Иваштенко, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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    "В ходе совместного с СБУ производства были задокументированы и задержаны заместитель руководителя ОО "Гражданский корпус "Азов" Бржезинский, помощник заместителя МВД Украины Иваштенко и гражданина Ш., которые подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1500000 грн", — написал Луценко на своей странице в Facebook.

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    Он также сообщил, что 785 000 грн злоумышленники разделили между собой и другими лицами.

    "В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в помещении заместителя МВД В. Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось. Всем трем злоумышленникам объявлено подозрение и избраны меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления полного состава лиц, получавших неправомерную выгоду", — резюмировал Луценко. 

    Facebook Юрия Луценко
    Комментарий Юрия Луценко о задержании за вымогательство

    Ранее сообщалось, что на взятке был задержан помощник заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна, который действовал в сговоре с представителем общественного корпуса "Азова". По информации СМИ, следствие проверяет причастность задержанного "азовца" к прошлогоднему нападению на инкассаторов "Ощадбанка" в Запорожье.

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