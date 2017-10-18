В Харькове "Лексус" протаранил толпу людей: пятеро погибших

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. В Харькове внедорожник, за рулем которого была женщина, въехал в толпу людей, сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

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В результате инцидента пять человек погибли, еще шесть получили ранения.

"По предварительным данным, 11 человек пострадали, 5 граждан погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел в среду на улице Сумской. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Женщину, которая находилась за рулем "Лексуса", уже задержали.

Напомним, 7 октября Автомобиль заехал на тротуар в Лондоне, несколько пешеходов пострадали.