Смертельное ДТП в центре Харькова попало на камеры наблюдения

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Обнародованы изображения (скриншоты) с видеокамер наружного наблюдения, на которых запечатлен момент смертельного ДТП на улице Сумской в центре Харькова.

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На первом фото, обнародованном на сайте "Харьков Форум", видно, как на тротуаре рядом с пешеходным переходом стоят люди и ждут зеленый свет светофора. На втором изображении, сделанном через 3 секунды, — всех этих людей сбивает черный внедорожник.

Харьков Форум Момент смертельного ДТП в центре Харькова

Харьков Форум Момент смертельного ДТП в центре Харькова

Кроме того, некоторые пользователи форума утверждают, что Елена Зайцева, которую называют основной виновницей жуткого ДТП, удалила свою страницу из социальной сети "ВКонтакте".

Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

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Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.