наверх
19.10.201703:47
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельное ДТП в центре Харькова попало на камеры наблюдения

    Тема:

    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (11)

    (обновлено: )222
    На данный момент известно, что жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии.
    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua

    КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Обнародованы изображения (скриншоты) с видеокамер наружного наблюдения, на которых запечатлен момент смертельного ДТП на улице Сумской в центре Харькова.

    Смотрите также: Ужас в Харькове. Кадры с места смертельного ДТП

    На первом фото, обнародованном на сайте "Харьков Форум", видно, как на тротуаре рядом с пешеходным переходом стоят люди и ждут зеленый свет светофора. На втором изображении, сделанном через 3 секунды, — всех этих людей сбивает черный внедорожник. 

    Харьков Форум
    Момент смертельного ДТП в центре Харькова
     
    Харьков Форум
    Момент смертельного ДТП в центре Харькова

    Кроме того, некоторые пользователи форума утверждают, что Елена Зайцева, которую называют основной виновницей жуткого ДТП, удалила свою страницу из социальной сети "ВКонтакте".

    Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. 

    Смотрите также: Протаранивший толпу пешеходов в Харькове Lexus и раньше нарушал ПДД

    Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Смертельное ДТП в Харькове. Видео
    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове
    Полиция пошли на штурм палаточного городка под Радой
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов