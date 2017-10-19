"Считаем трупы на дорогах". Тренд дня: жуткое ДТП в Харькове

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Смертельное ДТП в Харькове всколыхнуло общественность. Накануне внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Сообщалось, что жертвами наезда стали пять человек, 11 человек пострадали, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора. По данным очевидцев трагедии, на подмогу к водителю Lexus после аварии приехала охрана с автоматами на автомобилях с луганскими номерами.

@Kharkov.City Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил пешеходов на тротуаре

Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена)– приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено. Зайцев в данный момент является председателем правления и генеральным директором ЧАО "ПТП "Укрэнергочермет", которое работает на рынке энерготехнологий. В 2012 году он удостоился государственной премии в области науки и техники.

Сообщается, что это уже не первый инцидент с участием студентки. По данным СМИ, Зайцева имеет три зафиксированных нарушения правил дорожного движения с момента получения прав — за два года. Пока ее задержали на три дня.

Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.

Политические аналитики и эксперты обсуждают обстоятельства и причины резонансного ДТП.

Экономист Сергей Фурса напомнил, что в Украине уже привычными стали аварии с жертвами, где пострадавшими становятся десятки людей, а число жертв аварий на дорогах превышает потери в АТО.

"Что это все? Почему? Корень зла всех этих вещей один. И решение одно. Простое и понятное, которое давно реализовано во всем мире. И снова все упирается в парламент. Да, у нас плохая культура вождения. Ужасная. Агрессивная. И все, кто выезжал за пределы страны это знает. Конечно, если сравнивать с движением авто в Каире мы еще молодцы, но разве мы хотим себя сравнивать с Египтом? Но почему люди ездят так, как ездят?" — написал Фурса в Facebook.

kh.depo.ua Внедорожник Lexus, который сбил пешеходов на тротуаре в Харькове

По его мнению ужесточение правил в стране не поможет, так как нет наказания.

"Люди, как маленькие дети, делаю все, что хотят, пока их не наказывают за это. И не важно какой скоростной лимит на дороге, 50 или 60, если ты все равно можешь превысить и тебе за это ничего не будет", — уточнил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Фурса подчеркнул, что парламент наконец должен запустить камеры на дорогах, что будет простым и действенным решением проблемы.

"Как только люди начнут получать штрафы, а чем больше штрафы тем лучше, тем быстрее они станут ездить прилично. Месяц высоких штрафов, которые придется платить, и мы не узнаем наши дороги. Никто не будет превышать (больно), никто не будет выезжать на перекресток после красного света (очень больно), никто не будет ездить по полосе общественного транспорта (быстро, но дорого)", — акцентировал эксперт.

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Также он считает, что современные технологии способны убрать человеческий фактор и заставить людей ездить по правилам.

"Это сделает нашу жизнь комфортнее. Всего два закона, условный закон "о парковках" и запуск камер легко снимет пробковые заторы, позволит развивать общественный транспорт (автобус вдвойне приятен, когда он доезжает быстро) и позволит наконец развивать перехватывающие парковки и прочее. Сделает города Украины нормальными городами. Но воз и ныне там. Три года мы ждем камер, стоим в пробках и считаем трупы на дорогах. И не требуем от депутатов изменить ситуацию", — подытожил Фурса.

Скриншот с сайта Facebook

Журналист, главный редактор издания "Таймер" Юрий Ткачев отметил, что после первых сообщений о наезде на людей подумал о возможном теракте.

"Когда я впервые прочитал про трагедию в Харькове, я подумал "ну вот, и у нас началось". Так что когда узнал, что за рулём одного авто была 20-летняя студентка на папиной таче, а во втором — солидный местный коммерс, так что развесёлые бородатые парни тут явно не причём, мне, признаться, полегчало. Очень жаль погибших, но вот этого вот нам только ещё не хватало", — уточнил Ткачев.

Скриншот с сайта Facebook

Политэксперт Юрий Романенко выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ДТП в Харькове, отметив, что в такой ситуации остальные слова бессмысленны.