Сеть шокирована равнодушием свидетелей жуткой аварии в Харькове (18+)

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Поведение некоторых очевидцев смертельной аварии, которая произошла в Харькове, шокировало жителей Украины.
На видеокадрах первых минут после аварии видно, что большинство людей безучастно наблюдает за происходящим, снимая трагедию на мобильные телефоны. Некоторые и вовсе безучастно проходят мимо, просто переступая через тела жертв.
Сотрудник патрульной полиции Зоя Мельник рассказала 048.ua, что оказание первой домедицинской помощи — обязанность каждого здравомыслящего человека.
"Для того, чтоб оказывать помощь и сделать элементарное — например, остановить кровь, делать сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи или не дать человеку без сознания задохнуться, не нужно иметь медицинское образование", — отмечает правоохранитель.
Согласно указу Минюста от 16.06.2014 "Об утверждении порядка предоставления домедицинской помощи лицам при неотложных состояниях" утверждена последовательность действий очевидца чрезвычайного происшествия.
Видео первых минут после аварии и поведения очевидцев можно посмотреть здесь. Внимание! Содержит сцены смерти. Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой, беременным и детям.
В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Сообщалось, что жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.
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Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.
Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.