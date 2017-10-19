Сеть шокирована равнодушием свидетелей жуткой аварии в Харькове (18+)

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Поведение некоторых очевидцев смертельной аварии, которая произошла в Харькове, шокировало жителей Украины.

На видеокадрах первых минут после аварии видно, что большинство людей безучастно наблюдает за происходящим, снимая трагедию на мобильные телефоны. Некоторые и вовсе безучастно проходят мимо, просто переступая через тела жертв.

Скриншот видео Пешеходы на месте аварии идут по тротуару, переступая через тела погибших

Сотрудник патрульной полиции Зоя Мельник рассказала 048.ua, что оказание первой домедицинской помощи — обязанность каждого здравомыслящего человека.

"Для того, чтоб оказывать помощь и сделать элементарное — например, остановить кровь, делать сердечно-легочную реанимацию до приезда скорой помощи или не дать человеку без сознания задохнуться, не нужно иметь медицинское образование", — отмечает правоохранитель.

Согласно указу Минюста от 16.06.2014 "Об утверждении порядка предоставления домедицинской помощи лицам при неотложных состояниях" утверждена последовательность действий очевидца чрезвычайного происшествия.

Видео первых минут после аварии и поведения очевидцев можно посмотреть здесь. Внимание! Содержит сцены смерти. Не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой, беременным и детям.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. Сообщалось, что жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

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Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.