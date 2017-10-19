Смертельное ДТП в Харькове: появилось видео момента столкновения

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что девушка, которая была за рулем Lexus, который накануне въехал в толпу в Харькове, находится в следственном изоляторе, она сотрудничает со следствием.

Накануне внедорожник Lexus въехал в толпу в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. По данным Геращенко, трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого света светофора.

"Она (водитель Lexus — ред.) находится в следственном изоляторе, она задержана. В течение 72 часов, скорее всего это будет завтра, суд должен быть избрать меру пресечения. Это может быть как арест, так и арест с залогом, или домашний арест. В настоящий момент девушка сотрудничает со следствием, она находится в шоковом состоянии, заявляет, что не нарушала правил дорожного движения и проезжала на зеленый свет. По предварительным показаниям, девушка на Lexus проехала на красный свет", — сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Он заявил, что девушка ранее была уже трижды оштрафована за несоблюдение правил дорожного движения. По данным СМИ, за рулем Lexus RX 350 находилась 20-летняя студентка Алена Зайцева. Геращенко ранее назвал ее "девушкой-мажором".

"Никаких попыток ни давления, ни закрыть это дело никто не допустит. Эта девушка, суд ее признает виновной, получит срок в виде реального лишения свободы. Для девушки то, что ей 20 лет, и то, что у нее папа — предприниматель, – это ее никак не спасает и не решает вопрос о том, что она должна ответить за то, что унесла своими действиями жизнь пятерых харьковчан", — прокомментировал Геращенко.

По его словам, в следующем году правоохранительные органы запустят в Украине систему автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Геращенко также сообщил, что еще один участник ДТП — водитель Touareg получил травмы средней тяжести, его допрашивают следователи.

Кроме того, в своем аккаунте в Facebook Геращенко заявил, что после просмотра появившегося видео момента столкновения автомобилей в Харькове у него "нет сомнений в вине девушки-мажора".

"Она поехала на красный свет на скорости не менее 100 км в час, когда другие машины начали движение на зеленый свет светофора. (Четвёртая секунда, правый нижний угол). За это теперь придется ответить своей свободой. Уголовный кодекс предусматривает для таких случаев до 10 лет лишения свободы", — написал он.

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Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.