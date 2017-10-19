Областные власти взяли под контроль расследование ДТП в Харькове

КИЕВ, 19 окт — РИА Новости Украина. Виновники масштабного ДТП в центре Харькова, в результате которого погибли люди, должны понести наказание по всей строгости закона, заявила глава Харьковской областной госадминистрации Юлия Светличная.

В среду вечером, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

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"В Харькове произошла ужасная трагедия. Прошу родных и близких погибших принять соболезнования от меня лично и от всех сотрудников облгосадминистрации. Сделаем все от нас зависящее для того, чтобы оказать необходимую помощь пострадавшим. И, безусловно, расследование этого чрезвычайного происшествия будет находится на контроле ХОГА. Убеждена, что виновники трагедии должны понести наказание по всей строгости закона", — написала Светличная на своей странице в Facebook.

Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.