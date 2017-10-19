Хроника 18 октября: штурм палаток под Радой, наезд на толпу в Харькове

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 18 октября, возле здания Парламента в Киеве произошла очередная потасовка между митингующими и сотрудниками полиции: правоохранители применили слезоточивый газ, были задержаны 11 человек. В этот же день Украина расторгла соглашение с РФ о специализации военных предприятий, а Рада рассмотрела 800 поправок к медреформе. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Штурм палаточного городка под Радой

В среду вечером очередная потасовка между митингующими и сотрудниками полиции произошла возле здания Парламента в Киеве. Правоохранители применили слезоточивый газ, были задержаны 11 человек, пострадавших нет. Позже всех задержанных отпустили. В полиции пояснили, что стычка произошла из-за отказа митингующих отдавать отобранные у правоохранителей щиты.

Встреча Порошенко и представителей акции протеста не состоялась

Пришедшая на встречу с президентом Петром Порошенко группа из пяти народных депутатов отказалась встречаться с ним из-за отказа главы государства принять их всех в помещении Администрации президента, сообщил народный депутат Сергей Лещенко. По его словам, "Администрация отказалась принять группу депутатов в полном составе: Мустафа Найем, Светлана Залищук, Юрий Деревянко, Юрий Левченко и я".

Рада рассмотрела 800 поправок к медреформе

Верховная Рада в среду рассмотрела почти 800 поправок к законопроекту "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств". Парламентарии остановились на 788 правке, после чего в 14:00 спикер Рады Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание Рады. Всего в законопроекте 893 правки. Законопроект о медицинской реформе был принят Радой в первом чтении еще в начале июня.

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Украина расторгла соглашение с РФ о специализации военных предприятий

Кабинет министров Украины на заседании в среду прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения. По договору Украина и Россия обязались способствовать сохранению производственной и научно технической специализации предприятий и организаций, которые разрабатывают, производят и испытывают вооружения.

Кабмин ввел квоты для работников, которым за 45 лет

Кабинет министров Украины ввел квоты для работников в возрасте от 45 лет, чтобы обеспечить их рабочими местами, заявил премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, люди, которым за 45 лет, часто не могут найти себе работу: "Так вот, мы ввели квотирование, что люди больше 45 лет теперь могут претендовать на рабочие места".

Минобразования утвердило новые правила приема в вузы

Министерство образования и науки Украины утвердило правила приема в высшие учебные заведения на 2018 год. Теперь можно подавать 7 заявлений на 4 специальности на места государственного и регионального заказа. Количество заявлений на контракт ограничиваться не будет. Абитуриенты, которые будут поступать только на основе сертификатов внешнего независимого оценивания — до 26 июля.

Смертельное ДТП в Харькове

Вечером в Харькове внедорожник Lexus, которым управляла молодая женщина, после столкновения с другим авто вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 5 человек. ДТП произошло из-за нарушения правил дорожного движения, заявил начальник ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области Олег Бех.

МВД собирается ввести новый штраф для водителей

В МВД Украины инициируют введение штрафа для владельцев автомобилей, которые намеренно отматывают спидометры машин с пробегом, заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий. По его словам, в планах создание единой базы автомобилей, которая позволит покупателю просмотреть реальную историю покупаемого авто.

В РФ задержали украинца, причастного к деятельности "Правого сектора"

Гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности запрещенного в РФ движения "Правый сектор", задержан в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам он неоднократно принимал участие в пикетах и митингах на территории Украины. Кроме того, используя соцсети, он осуществлял пропаганду деятельности ПС среди пользователей Интернета, в том числе россиян.

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В Италии нашли мертвой пропавшую без вести украинку

Сотрудники итальянской полиции обнаружили мертвой 19-летнюю украинку Марию Искру, пропавшую 8 октября, сообщает 24 канал со ссылкой на местные СМИ. По предварительным данным, украинка совершила суицид. При этом правоохранители не исключают, что ее могли убить или довести до самоубийства. О пропаже девушки сообщила ее мать, которая рассказала, что в последнее время дочь переживала депрессию.

Собчак выдвигается на пост президента России

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что собирается в будущем году участвовать в президентских выборах в России. "Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", — говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru. Одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости". "Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая.

Именно 18 октября 1867 года Аляска перешла от России США. В этот же день в 1994 году Верховная Рада Украины отменила запрет Компартии, а в 1995 году — Украина вступила в Совет Европы. Помимо этого 18 октября 2011 года Россия, Украина, Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдова и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.