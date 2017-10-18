Украина расторгла соглашение с РФ о специализации военных предприятий

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины на заседании в среду прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения. Трансляция заседания велась на сайте правительства.

Соглашение было подписано в Москве 21 декабря 2000 года. Согласно документу, стороны обязались способствовать сохранению производственной и научно технической специализации предприятий и организаций, которые принимают участие в разработке, производстве и испытаниях вооружения и военной техники, оказании услуг военного назначения и поставках необходимых для этого материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, учебного и вспомогательного имущества.

Ранее сообщалось, что оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-августе 2017 года составил 7,725 миллиарда долларов, показав рост на 24,7% в годовом выражении. Экспорт из РФ в Украину составил 4,678 миллиарда долларов (рост на 23,4%), импорт РФ из Украины — 3,047 миллиарда долларов (рост на 26,8%). Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе-августе не изменилась в годовом выражении — 2,1%.