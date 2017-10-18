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    В мире

    В Италии нашли мертвой пропавшую без вести украинку

    (обновлено: )5610
    Девушка, семья которой переехала из Львова в Италию девять лет назад, пропала 8 октября. Ее мать сообщила, что в последнее время дочь находилась в депрессии. Полиция не исключает, что ее могли убить или довести до самоубийства.
    Украинка, тело которой обнаружили в Италии
    anconatoday.it

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники итальянской полиции обнаружили мертвой 19-летнюю украинку Марию Искру, пропавшую 8 октября, сообщает 24 канал со ссылкой на местные СМИ.

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    Ее тело нашли в итальянском городке Купрамонтана. Обнаружить тело девушки помогли специально обученные собаки.

    По предварительным данным, украинка совершила суицид. При этом правоохранители не исключают, что ее могли убить или довести до самоубийства.

    О пропаже девушки сообщила ее мать, которая рассказала, что в последнее время дочь переживала депрессию.

    Семья прибыла в Италию из Львова девять лет назад. В нынешнем году Мария окончила Коммерческую техническую школу геометров Cuppari.

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