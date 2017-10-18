В Италии нашли мертвой пропавшую без вести украинку

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники итальянской полиции обнаружили мертвой 19-летнюю украинку Марию Искру, пропавшую 8 октября, сообщает 24 канал со ссылкой на местные СМИ.

Ее тело нашли в итальянском городке Купрамонтана. Обнаружить тело девушки помогли специально обученные собаки.

По предварительным данным, украинка совершила суицид. При этом правоохранители не исключают, что ее могли убить или довести до самоубийства.

О пропаже девушки сообщила ее мать, которая рассказала, что в последнее время дочь переживала депрессию.

Семья прибыла в Италию из Львова девять лет назад. В нынешнем году Мария окончила Коммерческую техническую школу геометров Cuppari.