Собчак выдвигается на пост президента России

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что собирается в будущем году участвовать в президентских выборах в России.

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"Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", — говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru.

Одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".

"Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.

Ранее Собчак, которую СМИ назвали возможным соперником президента РФ Владимира Путина на следующих выборах главы государства, удивилась, что ее об этом не спросили.