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    Россия

    Собчак выдвигается на пост президента России

    (обновлено: )8203
    36-летняя российская телеведущая заявила, что она намерена в 2018 году участвовать в президентских выборах. Она позиционирует себя как "кандидат "против всех".
    Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Телеведущая Ксения Собчак заявила, что собирается в будущем году участвовать в президентских выборах в России.

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    "Меня зовут Ксения Собчак. Я выдвигаюсь на пост президента России", — говорится на сайте sobchakprotivvseh.ru.

    Одновременно открытое письмо Собчак опубликовала и газета "Ведомости".

    "Я — кандидат "против всех", — позиционирует себя телеведущая, которой 5 ноября исполнится 36 лет.

    Ранее Собчак, которую СМИ назвали возможным соперником президента РФ Владимира Путина на следующих выборах главы государства, удивилась, что ее об этом не спросили.

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