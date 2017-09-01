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    Россия

    Собчак прокомментировала сообщения о ее участии в выборах президента России

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    По словам телеведущей Ксении Собчак, СМИ "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее и назвала себя человеком независимым, никак не связанным с администрацией президента.
    Телеведущая Ксения Собчак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Телеведущая Ксения Собчак, которую СМИ назвали возможным соперником президента РФ Владимира Путина на следующих выборах главы государства, удивилась, что ее об этом не спросили.

    Анна Курбатова
    Фото из открытых источников
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    Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источники в администрации президента и близких к ней экспертов сообщила, что соперником Путина на выборах президента России в 2018 году может стать женщина. Один из собеседников издания сообщил, что рассматриваются пять-семь кандидатур для этого. Другой источник газеты назвал идеальным вариантом Собчак.

    Комментируя данную публикацию в Instagram, Собчак подчеркнула, что издания "не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий" от нее и назвала себя человеком независимым, никак не связанным с администрацией президента. "Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах — не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом", — написала она.

    Администрация президента пока не дает ответа на вопрос об участии Путина в кампании 2018 года. В начале августа глава государства был с рабочей поездкой в Бурятии. В ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области по видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, чей дом был поврежден при пожаре. В конце своего рассказа он добавил: "У нас к вам просьба: когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост". Президент в ответ поблагодарил и заявил, что подумает.

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