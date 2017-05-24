Блондинка говорит. Обращение Собчак и реакция в Украине

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Указ президента Петра Порошенко о блокировании российских сайтов и соцсетей вызвал неоднозначную реакцию в мире. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что это противоречит принципам свободы слова. Солидарна с ЕС и международная правозащитная организация Human Rights Watch.

Официальный представитель немецкого МИДа Мартин Шефер заявил, что подобные санкции не соответствуют европейским ценностям.

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Но ничто не вызвало такую гневную реакцию среди украинцев, как критическое обращение российской ведущей Ксении Собчак к президенту Петру Порошенко по поводу запрета соцсетей. В адрес Собчак посыпался вал критики, мол, это вообще не ее дело, да и критиковать нашего президента она не имеет права. Не понравился и тон, и внешний вид Собчак.

Скандальное обращение

Ксения Собчак 20 мая выступила с обращением в адрес Петра Порошенко. В четырехминутном ролике она критикует украинского президента за запрет российских ресурсов Яндекс, Одноклассники и ВКонтакте.

В обращении Собчак выразила убеждение, что радикальный шаг по запрету российских сайтов погубит карьеру Порошенко, ведь на такое решение способен только "политический самоубийца".

"Глубокоуважаемый Петр Алексеевич Порошенко. Спасибо вам за все, что вы сделали для наших ватников, для Александра Захарченко, Захара Прилепина и Дмитрия Киселева…. Исторический опыт показывает, что все, кто бросал войну соцсетям, проигрывали. Сейчас, лишив 25 миллионов жителей Украины возможности общаться, вы потеряли 25 миллионов голосов. Пока что технически эти сети не закрыли, и вы можете полюбоваться, как вы там выглядите и как теперь выглядит ваша страна", — заявила Собчак.

По ее мнению, Порошенко своим указом "слил Революцию достоинства в выгребную яму".

"Жертвы, понесенные вашей страной, патриотический подъем, которому мы тут в России завидовали — Вы могли обратить в экономические и политические реформы, как это сделал в 91-ом году Борис Ельцин. Вместо этого вы уже три года воюете с русскими артистами, а теперь и со своим народом. Достойный противник, не так ли?… У вас невероятная способность создавать себе врагов из прежде лояльных граждан. Своим указом вы сплотили международных правозащитников, батальон "Азов" и сочувствовавших вам россиян, которые в один день объявили вас врагом свободы слова. И когда Вам понадобится позвонить какому-нибудь европейскому лидеру, он запросит о вас короткую справку. А там будет написано — это тот, кто не пустил русскую певицу-инвалида на Евровидение и запретил соцсети. И Меркель или Макрон попросят секретаря — передайте, чтобы перезвонил позже. А лучше никогда", — резюмировала Собчак.

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Гневная реакция

Обращение Собчак вызвало вал не просто критики, а настоящего цунами оскорблений в ее адрес.

Резко раскритиковала Собчак шеф-редактор сайта LB.ua Соня Кошкина. По ее мнению, Собчак вообще не имеет права критиковать нашего украинского президента.

"Че, серьезно? Российская журналистка (будь она трижды "либеральна")? Пишу в кавычках, так как вся их "либеральность" – до первого "крымнаша". Комментирует Порошенко, высказывается относительно его электоральных перспектив? Да? Послушайте, это – наш президент! Будь он трижды неправ, неладен и вообще весь такой-разэтакий, но нам, только нам – украинскому народу – об этом судить!" – пишет Кошкина.

Журналистку также возмутила попытка Собчак дать оценку потерям Украины во время Майдана, ведь "русским либералам" этого не понять.

"Не "российским либеральным журналистам" оценивать жертвы Революции достоинства; не им философствовать о добровольческих батальонах. Эти люди не хоронили побратимов. Не собирали деньги на армию. Не помогали переселенцам. Не волонтерили на востоке. Не дежурили в госпиталях. Не молились, чтобы коллеги вышли из Иловайска. Не выбивали льготы для ветеранов. Не покупали тепловизоры", – констатирует шеф-редактор.

Российский журналист Евгений Киселев, долгое время работающий в Украине, заявил, что ему было смешно смотреть обращение Собчак. Также ему не понравился и ее внешний вид.

"Не знаю, как вам, а мне было, право, очень смешно смотреть обращение Собчак к Порошенко. Сразу вспомнилось: "Эта штука сильней, чем "Фауст" Гете". И булгаковский "Абырвалг" – что-то есть такое, "шариковское", во всей этой истории, выворачивающее шиворот-навыворот очевидные вещи…", – написал Киселев в блоге на сайте "Эха Москвы".

Он отметил, что Собчак "была смешна" не только своим внешним видом и безапелляционностью.

"Смешнее всего, как мне кажется, – неуместность и неадекватность жанра, в котором выступила популярная телеведущая. Как бы то ни было, для сравнения только представьте себе, как Ксения Собчак обращается, скажем, к президенту США Трампу с критикой по поводу его решения уволить директора ФБР Джеймса Коми. Или еще по какому-нибудь поводу – к президенту Франции, премьер-министру Великобритании? Или – в глубоком декольте – читает мораль Ангеле Меркель за то, что она приняла у себя в загородной резиденции душителя свободы в интернете Порошенко", – резко высказался журналист.

Не остался в стороне и нардеп от БПП, журналист Мустафа Найем. Ему не понравились слова Собчак о том, что именно через запрещенные соцсети украинцы организовывали Майдан.

"Конкретно Євромайдан, на который она так настойчиво ссылается, начинался, координировался и спокойно обходился Facebook и Twitter. Думаю, мало что о ВК слышали и в Тунисе, Йемене, Египте и других странах "Арабской весны", — пишет Найем.

Кроме того, нардеп назвал обращение Собчак пафосным, а также посоветовал "заняться собой".

"Займитесь собой … В Украине хватает влиятельных журналистов и экспертов, которые куда более компетентно и не такими общими фразами регулярно раскладывают весь масштаб проблем экономики, коррупции, судов. Чего не скажешь, например о России, где лучшие критики либо сбежали в Лондон, либо пресмыкаются на Федеральных каналах, либо — как, например, сама Ксения, вынуждены перебиваться интернетом", — подчеркнул Найем.

В резкой и нецензурной форме в адрес российской ведущей высказался и зам гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Детей уже нет тут? Отлично. Можно сказать, как есть. Собчак, как и ей подобные, эти не закрывающие трудового рта русские "либералы", <…>, — это просто /глупые плохие люди/ и/или моральные уроды, вот и все", — обозвал Муждабаев и телеведущую, и ее телеканал.

По материалам из открытых источников интернет