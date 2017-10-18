Кабмин ввел квоты для работников, которым за 45 лет

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины ввел квоты для работников в возрасте от 45 лет, чтобы обеспечить их рабочими местами, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время своего отчета за проделанную правительством работу.

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"Люди иногда говорят о том, что мне больше 45 лет, и я не могу найти себе работу. Так вот, мы ввели квотирование, что люди больше 45 лет теперь могут претендовать на рабочие места", – заявил Гройсман.

Как сообщалось ранее, глава ПФУ Алексей Зарудный заявил, что украинцы, работающие за рубежом, будут иметь право на получение пенсии в Украине, только если платили достаточные взносы в Пенсионный фонд.