наверх
18.10.201720:13
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Кабмин ввел квоты для работников, которым за 45 лет

    (обновлено: )747
    Как отметил премьер Гройсман, люди, которым за 45 лет, часто не могут найти себе работу: "Так вот, мы ввели квотирование, что люди больше 45 лет теперь могут претендовать на рабочие места".
    Флаг Украины на фоне здания Кабинета министров.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины ввел квоты для работников в возрасте от 45 лет, чтобы обеспечить их рабочими местами, заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время своего отчета за проделанную правительством работу.

    Читайте также: Гаврилечко: в Украине пенсионные стандарты беднейших стран Африки

    "Люди иногда говорят о том, что мне больше 45 лет, и я не могу найти себе работу. Так вот, мы ввели квотирование, что люди больше 45 лет теперь могут претендовать на рабочие места", – заявил Гройсман.

    Как сообщалось ранее, глава ПФУ Алексей Зарудный  заявил, что украинцы, работающие за рубежом, будут иметь право на получение пенсии в Украине, только если платили достаточные взносы в Пенсионный фонд.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Найем с депутатами отправились к Порошенко
    Третий Майдан на паузе. Слово - за Радой
    Флаг-гигант. Развертывание в Киеве самого большого в мире знамени Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Верховная Рада Украины во вторник, 17 октября
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов