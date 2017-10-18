МВД собирается ввести новый штраф для водителей

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. В МВД Украины инициируют введения штрафа для владельцев автомобилей, которые намеренно отматывают спидометры машин с пробегом, заявил руководитель Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, передает "Автотема".

По его словам, в планах создание единой базы автомобилей, которая позволит покупателю просмотреть реальную историю покупаемого авто.

Главный сервисный центр МВД Украины уже начал собирать данные о реальном пробеге каждого автомобиля, так как очень часто спидометры продаваемых автомобилей отматываются с целью повышения стоимости транспортного средства.

Криклий заявил, что автомобили с пробегом в 100 тысяч километров и 300 тысяч километров имеют совершенно разную стоимость и отматывание спидометра автоматически повышает цену авто на несколько тысяч долларов. Он выступил с предложением к группе депутатов относительно внесение в КоАП нормы, предусматривающей административную ответственность за "отмотку" спидометров.

Напомним, в Тернопольской области на одном из пунктов взвешивания перевозчика оштрафовали на 45 тысяч 526 евро 31 евроцент.