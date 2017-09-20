Штраф за штрафом. Новые "драконовские" инициативы Рады

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Борьба с курением

В последнее время в Украине все активнее разворачивается антитабачная кампания. После принятия в 2012 году закона, ограничивающего курение в общественных местах, борьба с курильщиками на время утихла, но теперь вспыхнула с новой силой. За последние два года года акциз на табачные изделия вырос в разы, что привело к значительному росту цен на сигареты.

На этот раз в правительстве решили пойти еще дальше и поднять цены на сигареты до 9 гривен за пачку. Инициатором законопроекта стал сам премьер Владимир Гройсман.

Согласно законопроекту, ставка акциза вырастет с действующих сегодня €21 до €90 за 1000 штук к 2025 году.

Однако подорожают сигареты не сразу. В 2018 году налог увеличится на 8,1% (в соответствии с прогнозом индекса потребительских цен) и дополнительно на 20%. После чего акцизный сбор будет прибавлять по 20% каждый год пока не достигнет минимального европейского уровня.

Исходя из сегодняшнего показателя гривны, специалисты высчитали, что минимальная цена пачки сигарет Украине к 2025 году составит порядка 90 гривен. А уже в 2018 году, в случае принятия законопроекта, сигареты подорожают примерно на 7 гривен.

Штрафы за нетрезвое вождение

Уже не первый год чиновники собираются ввести штрафы для недобросовестных водителей. И сейчас об этом заговорили вновь.

В июле в Раде зарегистрировали законопроект №6679, в котором предлагают штрафовать водителей на 40 тысяч гривен за вождение в нетрезвом виде.

Среди инициаторов законопроекта — Мустафа Найем, Юрий Мирошниченко, Леонид Емец и другие.

Документ предполагает увеличение штрафа за вождение в состоянии алкогольного опьянения до 40800 грн, если уровень алкоголя в крови превышает 2 промилле.

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Также законопроектом предлагают предоставить полиции право проводить систематические проверки водителей на состояние алкогольного опьянения. Говорится, что в зоне проведения проверки будет установлен соответствующий знак и остановка/разворот транспортного средства перед ним предусматривает обязательный осмотр водителя на состояние алкогольного опьянения. Решение о предстоящей проверке и ее детали (место, выборка) будет приниматься руководителем полиции.

Штрафы за мусор

Кроме того, немалыми штрафами хотели наказывать украинцев за брошенный мимо урны мусор.

В июле 2017 года в Рада был зарегистрирован законопроект №6730, который предлагает установить штраф в 340−850 грн за выбрасывание отходов за пределы урн. За повторное нарушение штраф предлагали поднять до 850−1700 грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщала один из инициаторов законопроекта, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

"За это нарушение предлагается ввести наложение штрафа на граждан от двадцати до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, а за повторное совершение такого правонарушения – от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан", – писала Геращенко.

Кроме того, Геращенко считает, что Украине равняться на Сингапур, где за брошенный мимо урны окурок в свое время был предусмотрен штраф в 600 долларов.

"Невозможно видеть горы мусора в лесах и вокруг рек. Я почему-то уверена, что зал этот закон поддержит большинством голосов. Потому что Украина и патриотизм должны начинаться не с бесконечных лозунгов, а с уважительного отношения к окружающей среде, к украинской земле и окружающей среде. Штраф за брошенные мимо урны бумагу или бутылку должны быть просто драконовскими, чтобы запомнились на всю жизнь", — убеждена депутат.

Штрафы за парковку

Кроме того, минувшим летом Рада увеличила штрафы за парковку на местах для инвалидов. 20 августа президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Закон устанавливает штраф за парковку авто на местах для инвалидов от 60 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1020 до 1700 грн).

Также устанавливаются штрафы и для хозяев парковок, на которых нет мест для инвалидов. Сумма взыскания составит от 1020 до 1700 грн. Такой же штраф установлен и для тех парковок, которые находятся возле домов на тротуарах.

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За повторное игнорирования владельцем закона хозяину парковки нужно будет заплатить штраф от 2040 до 2550 грн.

Граждане удивляются таким крупным штрафам, указывая, например, что штраф за парковку на месте для инвалида куда больший, чем штраф за разворот через осевую (на сегодняшний день — 255 грн), движение на красный свет (425 грн) и/или превышение скорости больше чем на 50 км (510 грн).

По материалам из открытых источников интернет