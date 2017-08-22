Перевозчику выписали рекордный штраф за огромный вес в Тернопольской области

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Тернопольской области на одном из пунктов взвешивания перевозчика оштрафовали на 45 тысяч 526 евро 31 евроцент, сообщает пресс-центр областной Службы автомобильных дорог.

Из-за того, что взвешивание грузовика провести было невозможно, специалисты провели документальный контроль, поскольку каждый водитель имеет паспорт на машину, прицепы, накладную на груз. Согласно этим документам высчитывается общий вес. Оказалось, что водитель двигался по дорогам области с весом в 200 тонн.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на Андреевском спуске неисправные тормоза грузовика стали причиной дорожно-транспортного происшествия.