За авто без растаможки - грядут штрафы на сотни тысяч

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

"Драконовские" штрафы

Дела по авто с иностранными номерами таки дошли до суда. Хозяева машин "влетают" на крупные суммы, которые достигают миллиона гривен.

Первое такое решение вынес и Высший административный суд Киева. Водителя оштрафовали на 420 тысяч гривен, а машину конфисковали, сообщает OpenDataBot.

Согласно материалам дела, 17 марта 2015 года гражданин Азербайджана ввез на территорию Украины автомобиль Ford Tourneo в режиме временного ввоза до года. Через год было установлено, что этим авто уже управлял гражданин Украины. При нем была доверенность на право использования транспортного средства на территории Украины.

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Высший суд постановил, что гражданин Украины обязан уплатить 420 тысяч гривен – 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей!

Перед этим Киевский апелляционный административный суд постановил взыскать с владельца Mercedes-Benz E320 на литовских номерах штраф в размере 300% от неуплаченной суммы таможенных платежей – аж 1,6 млн гривен!

Как оказалось, Mercedes на иностранной регистрации принадлежал жителю Черкасс. 22 декабря 2016 года Госфискальная служба выписала ему такой штраф за нарушение таможенных правил, но он смог оспорить решение. Но теперь апелляционный суд стал на сторону фискалов.

Кроме того, аналогичное решение Киевский апелляционный админсуд вынес и по отношению к владельцу Audi A4 на польских номерах. Штраф в этом случае оказался меньше – 443 тысяч гривен.

Следует отметить, что не только в Киеве были приняты такие судебные решения. Ранее жителя Одессы суд оштрафовал на 618 тысяч гривен, однако тот смог оспорить штраф.

Как по закону

Как отмечают юристы, закон прямо не запрещает езду на автомобиле с иностранной регистрацией, но схемы ввоза в Украину таких транспортных средств — "серые".

Согласно законодательству, нерастаможенный автомобиль может находиться на территории Украины всего 5-10 дней: 5 дней, если будет проезжать на том же таможенном пункте, а 10 дней – если через другой.

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Иностранец может ввести на территорию Украины автомобиль для личного пользования сроком лишь на один год. Отдать автомобиль в управление украинцу он может только в том случае, если ему нужно провести какие-то операции с машиной. Например, завезти машину на СТО. То есть украинец, по сути, имеет право использовать машину только для выполнения поручений иностранца. Для этого нужна доверенность. С ней украинец может садиться за руль иностранного автомобиля.

Компании, которые занимаются так называемой "продажей" нерастаможенных автомобилей, уверяют клиентов, что те становятся владельцами автомобилей. Тем не менее, факт передачи денег, как и переход права собственности на машину нигде не регистрируется. На деле покупатель получает авто и доверенность. Но юридически "покупатель" не имеет к автомобилю никакого отношения.

Адвокат Максим Лазарев рекомендует: если водителя автомобиля на иностранных номерах задерживает полиция, ему необходимо объяснить, что он только управляет данным транспортным средством на таких-то условиях и показать документы, подтверждающие это. "Если водитель будет доказывать, что это его автомобиль, полицейский может вызвать представителя таможенной службы, который будет вынужден составить протокол о нарушении таможенного кодекса", — цитирует его "Фокус".

"Война" с еврономерами

В Украине водители авто с иностранной регистрацией уже не раз выходили на акции протеста, требуя упростить процедуру растаможки и снизить госпошлину. Кроме того, они выступают за принятие законопроекта №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" (об урегулировании транзита и временного ввоза транспортных средств для личного пользования). Новая редакция документа предусматривает смягчение условий: уплатив ежегодно процент от таможенной пошлины, передвигаться, не растаможивая транспортное средство. Причем это право владелец авто получает на год. Чтобы продолжить ездить на этом авто в следующем году, нужно заплатить очередной взнос в любом отделении таможенной службы, но сумма уже возрастет. Владельцы авто считают, что этот документ позволит водителям законно ездить на автомобилях с иностранной регистрацией за определенную плату.

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Однако власти пока непреклонны в этом вопросе. Еще в мае 2017 года президент Петр Порошенко дал понять, что власти не собираются идти на уступки в вопросе легализации авто с иностранными номерами.

"Когда мы были на Ягодине, машина с литовскими номерами — за рулем сидит украинец. Я говорю: это вы на пять дней въезжаете? Он говорит: господин президент, ну какие пять дней. Это он мне говорит. А как будешь делать? Да там то, сё, того подмажу, этого подмажу, что-то будем делать. Нет, друзья мои, не будем делать. И подмазывать не будем. И делаться это должно по-другому. И тут должна быть координация наших действий. Почему одни должны платить налоги, акцизы, пошлины, а другие будут подмазывать? Должна быть наша общая позиция, чтобы одни не были глупее, а другие умнее", — говорил Порошенко.

В июне патрульная служба и таможня провели рейды по выявлению и конфискации незаконно ввезенных авто.

Так, в Харькове полиция совместно с прокуратурой и Службой безопасности Украины обыскала более чем 10 квартир и более 30 авто, принадлежащих лицам одной из организаций на автомобилях с иностранными номерами.

В то же время в июне сообщалось, что Кабмин совместно с депутатами готовит законопроект, в котором предусмотрена возможность легализовать в Украине такие авто, но не все. Речь шла о возможности льготно растаможить автомобили на иностранных номерах возрастом лишь до 7 лет. Однако сам механизм такой легализации не раскрывался.

По материалам из открытых источников интернет