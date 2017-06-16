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    Общество

    Нардеп сообщила о законопроекте о легализации авто с иностранными номерами

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    По информации нардепа Нины Южаниной, Кабмин готовит законопроект, в котором предусмотрена возможность легализовать в Украине авто возрастом до 7 лет.
    Нина Южанина
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В четверг состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики в Львовской области. В заседании приняли участие глава комитета Нина Южанина, а также глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

    Автомобильный номер с иностранной регистрацией
    УНИАН
    Машины-чужеземцы. Стартовала охота на авто с европейскими номерами

    Один из вопросов, который обсуждали депутаты, касался и легализации автомобилей на иностранных номерах, сообщает AUTO-Consulting.

    "Сейчас Кабмин, совместно с депутатами готовит законопроект, в котором предусмотрена возможность легализовать в Украине такие авто. Но не все. По словам Нины Южаниной, дадут возможность легализировать авто на иностранных номерах возрастом до 7 лет. Судьба же остальных авто пока под вопросом", — говорится в сообщении. 

    Также Южанина не уточнила сам механизм такой легализации, сказав лишь что им дадут возможность льготно растаможить автомобили, при условии, что они имеют возраст до 7 лет. 

    Ранее сообщалось, что под Верховной Радой протестовали владельцы автомобилей с иностранными номерами. Протестующие заявили, что выступают против инициативы президента Петра Порошенко "ограничить ввоз литовцев и поляков".

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