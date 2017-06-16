Нардеп сообщила о законопроекте о легализации авто с иностранными номерами

КИЕВ, 16 июн — РИА Новости Украина. В четверг состоялось выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам таможенной и налоговой политики в Львовской области. В заседании приняли участие глава комитета Нина Южанина, а также глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

Один из вопросов, который обсуждали депутаты, касался и легализации автомобилей на иностранных номерах, сообщает AUTO-Consulting.

"Сейчас Кабмин, совместно с депутатами готовит законопроект, в котором предусмотрена возможность легализовать в Украине такие авто. Но не все. По словам Нины Южаниной, дадут возможность легализировать авто на иностранных номерах возрастом до 7 лет. Судьба же остальных авто пока под вопросом", — говорится в сообщении.

Также Южанина не уточнила сам механизм такой легализации, сказав лишь что им дадут возможность льготно растаможить автомобили, при условии, что они имеют возраст до 7 лет.

Ранее сообщалось, что под Верховной Радой протестовали владельцы автомобилей с иностранными номерами. Протестующие заявили, что выступают против инициативы президента Петра Порошенко "ограничить ввоз литовцев и поляков".