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    Экономика

    Сколько в Украине авто с иностранной регистрацией: в ГФС назвали цифру

    (обновлено: )3701
    Только за первое полугодие 2017 года таможнями выявлено 180 случаев нарушения таможенных правил во время перемещения через границу Украины автомобилей - изъято 183 единицы на общую сумму более 27,5 млн гривен.
    Автомобили Mercedes. Архивное фото
    REUTERS Fabian Bimmer/File photo

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. С 2014 года в Украину ввезли 490,7 тысячи автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Государственная фискальная служба, пишет Auto Consulting.

    Также сообщается, что только за первое полугодие 2017 года таможнями выявлено 180 случаев нарушения таможенных правил во время перемещения через границу Украины автомобилей — изъято 183 единицы на общую сумму более 27,5 миллиона гривен.

    Из них 161 случай нарушения таможенных правил во время ввоза автомобилей на таможенную территорию Украины — изъято 164 единицы на общую сумму более 22,9 миллиона гривен.

    Напомним, японский автопроизводитель Honda отзывает 1,2 миллиона седанов Accord из-за риска самовозгорания.

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