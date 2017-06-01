"Война" с еврономерами: градус накала в Украине растет

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Противостояние между владельцами авто с еврономерами и государством набирает обороты.

По подсчетам экспертов, за два года в Украине приобрели около 1,5 миллиона авто с иностранной регистрацией. Однако налоги при растаможивании в 30-80% от стоимости авто заставляют многих уходить в "тень". Все чаще украинцы покупают авто за границей, перегоняют их в Украину и продолжают ездить на еврономерах, не растамаживая машины. И с каждым годом количество таких авто в Украине растет, чему явно не рады официальные импортеры и дилеры.

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Как пишут СМИ, одна из самых популярных схем — купить авто, например, в Литве. По документам машина остается в собственности литовской фирмы и формально гражданину Украины не принадлежит. При этом украинец, который на самом деле купил авто, якобы оформляется сотрудником этой фирмы. Например, водителем. Это дает ему право, согласно Стамбульской конвенции, управлять в Украине нерастаможенной машиной.

Тем временем, власти не собираются идти на уступки в вопросе легализации автомобилей на иностранных номерах. Патрульная служба и таможня уже начали рейды по выявлению и конфискации незаконно ввезенных авто, а депутаты хотят заставить владельцев авто с еврономерами платить по 2 евро в день.

Градус накала растет

Автомобилисты не молчат и выходят на митинги, которые становятся регулярными и все более массовыми.

24 и 25 мая владельцы авто с иностранной регистрацией вышли на акции против инициативы депутатов ввести доплату в 2 евро в день за авто с еврономерами. Также среди требований — упростить процедуру растаможки и снизить госпошлину.

Около сотни авто с регистрацией Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии и других заблокировали движение по улице Грушевского. Улица Грушевского стояла от Крепостного переулка и де-факто до улицы Садовой.

При этом водители призывали перекрыть не только улицу Грушевского, но и весь Киев. Прежде всего, масштабы проблемы на себе почувствовали киевляне: одним из последствий акций протестов стали серьезные пробки в столице.

"Люди призвали срочно разъехаться по другим важным магистральным улицам Киева, чтобы просто заблокировать движение…. "Автоевросила" выделила несколько десятков членов своей общественной организации, которые срочно разъехались по посольствам нескольких стран ЕС, речь о Прибалтике, Литве, Латвии, Эстонии, Польши, Словакии, Чехии. Они хотят довести до сведения дипломатов, в Украине могут принять законопроект, который напрямую повлияет на водителей из стран ЕС, из которых тоже будут брать по два евро в день за эксплуатацию наших дорог", — рассказывал спецкор Александр Ивасивка.

Ранее в январе состоялся автопротест на подъездах к столице. Движение автомашин было ограничено на Одесской, Бориспольской и Житомирской трассах. На Броварском КПП автовладельцы даже жгли шины.

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Владельцы авто требовали ускорить принятие законопроекта №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" (об урегулировании транзита и временного ввоза транспортных средств для личного пользования). Новая редакция предусматривает смягчение условий передвижения на авто с иностранной регистрацией: если раньше, чтобы завезти в Украину б/у европейское авто, нужно было либо каждые 5 дней пересекать границу, либо делать это через иностранную фирму, то сейчас у украинцев была бы возможность, уплатив ежегодно процент от таможенной пошлины, передвигаться, не растаможивая транспортное средство.

Причем это право он получает на год, чтобы продолжить ездить на этом авто в следующем году, нужно заплатить очередной взнос в любом отделении таможенной службы, но сумма уже возрастет.

Протестующие говорят, что этот документ позволит водителям законно ездить на автомобилях с иностранной регистрацией за определенную плату.

Власти не идут на уступки

Тем временем, власти не собираются идти на уступки.

На днях президент Петр Порошенко выступил против ввоза нерастаможенных автомобилей. По его словам, "почему одни должны платить налоги, акцизы, пошлины, а другие будут подмазывать?".

"Когда мы были на Ягодине, машина с литовскими номерами — за рулем сидит украинец. Я говорю: это вы на пять дней въезжаете? Он говорит: господин президент, ну какие пять дней. Это он мне говорит. А как будешь делать? Да там то, сё, того подмажу, этого подмажу, что-то будем делать. Нет, друзья мои, не будем делать. И подмазывать не будем. И делаться это должно по-другому. И тут должна быть координация наших действий. Почему одни должны платить налоги, акцизы, пошлины, а другие будут подмазывать? Должна быть наша общая позиция, чтобы одни не были глупее, а другие умнее", — сказал Порошенко.

Кроме того, в конце апреля Нацполиция с Таможенной службой начали совместные рейды по выявлению и конфискации незаконно ввезенных в Украину авто. Сообщалось о таких рейдах в Тернопольской и Полтавской областях.

Правоохранители ищут нарушителей, которые нарушили сроки пребывания та территории страны. Например, если автомобиль находится незаконно на территории Украины свыше месяца, владелец штрафуется на 8 000 гривен. Если же авто на территорию Украины ввозил нерезидент, а ездит гражданин страны, такое транспортное средство может быть изъято.

Депутаты пошли еще дальше

Тем временем, нардепы пошли еще дальше и хотят заставить владельцев авто с иностранными номерами при въезде в Украину платить по 2 евро в день. Таким образом они планируют собрать в госбюджет около 2 млрд грн в год, которые якобы потратят на ремонт дорог.

Примечательно, что о законопроекте с такими нормами депутаты вспомнили спустя год. Комитет Рады по вопросам налоговой и таможенной политики одобрил проект и рекомендовал парламенту принять документ за основу. Однако, по словам автора законопроекта Максима Бурбака ("Народный фронт"), по многим пунктам документ — дискуссионный, поэтому между чтениями в него могут быть внесены правки.

Согласно законопроекту, все, кто въезжают в Украину на авто с иностранной регистрацией, будут обязаны на границе оплатить сбор за проезд по украинским дорогам. Цена депутатской инициативы — 2 евро в день, 33,8 евро в месяц, а "проездной" на год будет стоить 342,2 евро. Чем дольше период, за который вносится оплата, тем дешевле. Но в случае превышения срока оплаченного проезда каждый день просрочки обойдется в 2 евро.

Кроме введения платы за проезд, для легковых авто с иностранной регистрацией также предусмотрено двойное увеличение ставки сбора за проезд для грузовиков с 0,02−0,78 до 0,04−1,56 евро за 1 км (ставка рассчитывается в зависимости от габаритов авто).

По материалам из открытых источников интернет