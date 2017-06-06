Быков: мифы об авто с европейской регистрацией и вранье власти

РИА Новости Украина

Проблема массового присутствия европейских машин — с европейской регистрацией — на украинских дорогах состоит не только в их относительной дешевизне. Проблема в другом, и намного глубже, уверен политический эксперт Сергей Быков.

На своей странице в Facebook он проанализировал причины засилья евроавтомобилей на украинских дорогах.

"1. Доходы населения.

Средняя зарплата в 2012 году, по данным Госстата, составляла 410 долларов, или 3 274 грн. Сегодня, благодаря антисоциальной политике властей, средняя зарплата в Украине составляет 4781 грн или 191 доллар.

При средней ЗП в 410 долларов, преобладающее большинство украинцев приобретали автомобили с украинской регистрацией, несмотря на необъяснимую их дороговизну по сравнению с европейскими аналогами. Тем не менее, на украинских дорогах иногда встречались авто на польских или литовских номерах, но это были единицы.

2. Таможенные нормы.

В страшные времена Януковича каждый украинец мог свободно завезти автомобиль на иностранной регистрации в Украину в режиме "временный ввоз" и не платить пошлин. Когда к власти пришли "демократы победившего достоинства", Украина пошла на нарушение Стамбульской конвенции — украинцы могут ввозить на таможенную территорию Украины автомобили только в режиме "транзит" — а это 8500 грн за просроченный 10-дневный транзит.

А теперь пару слов о вранье власти.

Якобы европейские автомобили не платят акцизы и разбивают дороги.

Европейские автомобили, так же как и украинские, платят отчисления в бюджет, на ремонт дорог и развитие инфраструктуры по причине того, что они заправляются на украинских АЗС. Именно акциз на топливо и идет на дороги и инфраструктуру.

Якобы попав в ДТП с "иностранцем", вы никогда не получите страховых выплат.

Все автомобили получают страховку. Когда заезжают — это грин-карта, а потом — обычная украинская автогражданка. Все основные СК в Украине оформляют автогражданку для авто с иностранной регистрацией.

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Проблема иностранных автомобилей только в одном:

Власть Януковича установила непомерную "ренту" на крупный и средний бизнес, а власть сегодняшнего Гаранта немного снизила уровень "ренты" для бизнеса, но распространила "ренту" и на все население.

Проблема не в людях, а во власти циничных барыг", — написал Быков.