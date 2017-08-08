Продан: штраф за "евроавто" нужен, чтобы забрать последнее

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Государственная фискальная служба подготовила законопроект, который предусматривает введение штрафов для владельцев автомобилей на иностранных номерах суммой стоимости транспортного средства.

Такую сумму владельцы машин должны будут платить в случае, если нерастаможенный автомобиль находился на территории Украины более 20 дней. Об этом сообщил заместитель директора департамента организации противодействия таможенным правонарушениям Госфискальнойслужбы Алексей Сивирин.

К чему готовиться владельцам автомобилей на иностранных номерах, проанализировала в эфире радиостанции Голос Столицы депутат, замглавы фракции БПП, член комитета Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Оксана Продан.

Этот законопроект, который разработали в ГФС, его уже подали в ВРУ?

— К счастью, права законодательной инициативы у ГФС нет. Никаких законопроектов не рассматривал Кабмин такого рода. Соответственно, от Кабмина ВРУ законопроектов, которые бы увеличивали платежи или усиливали ответственность тех людей, которые ездят на автомобилях с транзитными номерами, нет. Но в ВРУ есть целый ряд законопроектов, которые с одной стороны увеличивают платежи, усиливают ответственность, с другой стороны решают, каким-то более-менее вменяемым способом те проблемы, которые сегодня созданы государством для людей. То есть, такие законопроекты есть, они от разных нардепов. Хотя на самом деле я считаю, что самым главным и самым правильным решением в этой ситуации должно быть уменьшение платежей для всех автомобилей и тогда не надо будет делить людей на тех, кто платит все платежи, платит часть платежей и на тех, у кого есть возможность или нет. То есть мы должны создать условия, при которых в Украине цены на автомобили будут такого же размера как в Европе, а не выше.

А есть ли соответствующие законопроекты в ВРУ и имеют ли они шансы пройти через ВРУ?

— Законопроектов в парламенте есть много, но их не единожды на рассмотрение и профильного комитета, и этого созыва, и прошлых не вынесли. И воли у парламента упростить и снизить платежи для всех автомобилей на данный момент пока не видно. Но вместе с тем, нет воли у парламента и для того, чтобы ужесточить позицию государства по отношению к тем людям, которые живут как могут и выживают в тех условиях, которые государством для них созданы.

Есть ли единое видение того, что нужно сделать? Ведутся ли диалоги между авторами различных законопроектов, чтобы создать некую единую концепцию?

— На самом деле, дискуссии у нас в профильном комитете ведутся и у депутатов, к сожалению, есть разные позиции. К сожалению, потому что реально найти общую позицию очень сложно. К счастью и к хвале людей, которые сегодня в той ситуации, в которой они есть и которые сегодня пользуются автомобилями на транзитных номерах, они смогли объединиться, и у них есть позиция, как они видят оформление и легализацию этих автомобилей. То есть они, люди которые ездят на транзитных номерах и объединение их, они говорят о том, что они готовы платить те деньги, которые реально можно заплатить. Они хотят быть легализированными и ездить на украинских номерах. То есть они хотят быть в правовом поле. Но к сожалению, есть часть депутатов, которые внесли соответствующие законопроекты и которые считают, что их задача забрать и поделить все, что у людей есть, и есть часть депутатов, в число которых вхожу я, ищем решение для того, чтобы создать условия, при которых люди в Украине смогли бы покупать машину по той же стоимости, по которой в Европе. И не придумывать какие-то нелегальные и полулегальные схемы, чтобы можно быть ездить на автомобиле по Украине.

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В конце июля Киевский апелляционный административный суд уже принял окончательное решение о штрафе одного из владельцев таких автомобилей на литовских номерах на 1,680 миллион гривен.

— На самом деле, его ответственность в том, что был подделан государственный номер. То есть машина была не растаможена. На ней был государственный номер. Человек был без документов на автомобиль и был еще целый ряд нарушений, которые абсолютно далеки от обыкновенного незаконченного транзита. На самом деле, там набор нарушений, за которые точно также как этого автовладельца, привлекут к ответственности и тех собственников или пользователей автомобилей, которые пользуются автомобилями, растаможенными в Украине.

То есть вопрос в других нарушениях, а не в растаможке.

— Там растаможка — одна из многих причин, по которым человеку выставили соответствующий штраф. Об этом фискалы забывают говорить и я понимаю, почему они это делают. Но на самом деле, люди должны понимать, что человек там привлекается к ответственности за целый набор нарушений.

Есть на сегодняшний день какие-то угрозы для владельцев таких автомобилей на иностранных номерах? Могут ли их сейчас штрафовать? Могут ли у них сейчас конфисковать эти автомобили?

— Я тоже водитель и для меня было бы более комфортно, чтобы все машины, которые ездят по Украине, которыми пользуются граждане Украины, были с украинскими регистрационными номерами, чтобы я понимала, кто у меня сосед слева, сосед справа на дороге. Так легче для того, кто ведет автомобиль. То есть у меня даже личный есть интерес в том, чтобы на дороге был порядок. И вместе с тем у нас был закон, который мы приняли почти два года назад. Благодаря этому закону и фискалы получили дополнительные деньги, и люди, у которых стаж машины моложе десятого года выпуска, смогли легализовать свои автомобили в Украине. Такое решение уже было. Оно принесло дополнительные доходы и дало возможность людям чувствовать себя спокойно в Украине. Я уверена, что мы должны найти такое же решение для остальных автомобилей и возможность принятия консенсусного решения зависит от того, насколько будут объединены эти люди, которые сегодня имеют транзитные номера.

Если автомобиль старше 2010 года, то легально ввезти его в Украину практически невозможно, потому что далеко не все эти автомобили соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Что с этим можно сделать?

— У нас сегодня на уровне закона есть запрет. Не только не меньше Евро-5, но и не старше 2010 года. Это отдельный запрет. Это неправильное решение, так и решать вопрос конкретно по тем автомобилям, которые уже ввезены в Украину. И самое главное, это решать вопрос по стоимости таможенного оформления для остальных автомобилей. Мы не должны разделять людей и говорить о том, кто сколько платит. Нет, мы должны создать равные условия. И вот это самое сложное. Но я надеюсь, что мы найдем это решение. У нас нет другого выбора.

Комитет собирается осенью выставлять на рассмотрение ВРУ соответствующий документ?

— Один из авторов и один из законопроектов, который направлен против этих автомобилей на транзитных номерах инициирован лидером одной из фракций, которая входит в коалицию. Исходя из этого я так вижу, что есть большая вероятность, что этот законопроект они будут продвигать. Но вместе с тем, и сегодня работается и весной начали ребята выходить со своими инициативами, с новыми идеями по законопроекту, как они видят консенсусный вариант. И я все-таки думаю, что осенью будет очень живая дискуссия по тому, каким образом надо решить этот вопрос. Потому что шанс на то, что один из авторов будет продвигать свой законопроект против таких транзитных автомобилей есть.

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Осмелится ли кто-то ущемлять интересы людей?

— Я много лет работаю с малым и средним бизнесом. В Раду пришла как представитель малого и среднего бизнеса. И вот сейчас я вижу ситуацию, с которой очень здорово справились и большой бизнес, который сегодня является лоббистом в том числе, и высокой стоимости при растаможке, и власть. Они сейчас пользуются принципом "разделяй и властвуй". И используют это для того, чтобы ужесточать условия для малого бизнеса. Если собственники или пользователи автомобилей на транзитных номерах будут объединены, у них есть шанс провести тот законопроект, который будет устраивать и ГФС, и участников дорожного движения, и тех, кто сегодня уже завез такие автомобили. Шанс у них будет. Но если они позволят себя разделить, тогда действительно шансы есть у противников людей, которые заработали свои деньги.

Ранее депутат Киевсовета Андрей Задерейко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что причиной для подорожания парковки стало то, что спрос значительно превышает предложение.

Также генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олег Назаренко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в 2015 году был всплеск импорта б/у автомобилей, в 2016 — падение, сейчас — обратно рост, но меньше, чем в 2015-ом.