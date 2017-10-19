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    Общество

    Кернес прокомментировал смертельное ДТП в центре Харькова

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    Смертельное ДТП. Внедорожник сбил пешеходов в Харькове (13)

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    Комментируя трагедию, произошедшею накануне вечером, городской голова Геннадий Кернес отметил, что "такого в Харькове еще не было".
    Геннадий Кернес. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал помочь с организацией похорон погибших и лечением пострадавших в результате наезда внедорожника на людей в центре города.

    Смертельное ДТП в Харькове. Внедорожник сбил группу пешеходов
    sq.com.ua
    Ужас в Харькове. Кадры с места смертельного ДТП

    Вечером в среду, 18 октября, внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар, где стояли люди, ожидавшие зеленого сигнала светофора. По последним данным, жертвами наезда стали 6 человек, еще как минимум 5 человек были госпитализированы, некоторые в тяжелом состоянии. Очевидцы утверждают, что Lexus двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора.

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    "Харьковский Городской Совет и я лично выражаем соболезнования семьям погибшим. Обещаю вам нашу помощь в организации похорон. Всем, кто пострадал в результате этой аварии, городские власти помогут вам в лечении", — написал он на своей странице в Facebook.

    Он также отметил, что "такого в Харькове еще не было". 

    Как выяснили СМИ, за рулем внедорожника находилась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Алена (Елена) Зайцева — приемная дочь бизнесмена Василия Зайцева. По предварительным данным, следов алкоголя или наркотиков в крови девушки-водителя не обнаружено.

    Позже также стало известно, что за рулем автомобиля Volkswagen Touareg находился 59-летний бизнесмен Геннадий Дронов. В результате ДТП мужчина не получил серьезных телесных повреждений и после аварии оставался на месте происшествия.

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