Чемпионат по бодибилдингу в Токио: фитнес-бум среди женщин за 40

В Токио прошел Чемпионат Японии по бодибилдингу. По словам чиновников, число культуристов, зарегистрированных в национальной федерации Японии, за последние шесть лет почти удвоилось примерно до 3000 человек, а женщины составляют 10 процентов в рамках общенационального фитнес-бума.

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В стареющей Японии в женском бодибилдинге доминируют женщины за сорок и пятьдесят лет, так как многие обычно начинают только после того, как их дети выросли.