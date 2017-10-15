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15.10.201715:08
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    Чемпионат по бодибилдингу в Токио: фитнес-бум среди женщин за 40

    (обновлено: )113
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Behrouz MEHRI / AFP
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Behrouz MEHRI / AFP
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Behrouz MEHRI / AFP
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Behrouz MEHRI / AFP
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Behrouz MEHRI / AFP
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Behrouz MEHRI / AFP
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Behrouz MEHRI / AFP
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Behrouz MEHRI / AFP
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Behrouz MEHRI / AFP
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Behrouz MEHRI / AFP
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Чемпионат по бодибилдингу в Токио
    Behrouz MEHRI / AFP

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    Чемпионат по бодибилдингу в Токио

    В Токио прошел Чемпионат Японии по бодибилдингу. По словам чиновников, число культуристов, зарегистрированных в национальной федерации Японии, за последние шесть лет почти удвоилось примерно до 3000 человек, а женщины составляют 10 процентов в рамках общенационального фитнес-бума.

    Смотрите также: Кадры из жизни звезды украинского бодибилдинга

    В стареющей Японии в женском бодибилдинге доминируют женщины за сорок и пятьдесят лет, так как многие обычно начинают только после того, как их дети выросли.

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