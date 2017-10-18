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    В РФ задержали украинца, причастного к деятельности "Правого сектора"

    (обновлено: )7530
    Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, на территории Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности запрещенной решением Верховного суда РФ "экстремистской организации "Правый сектор".
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Гражданин Украины, причастный к деятельности запрещенного в РФ движения "Правый сектор", задержан в Ростове-на-Дону, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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    "Следователями Главного следственного управления СК России совместно с ФСБ России проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий, в результате которых на территории Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности запрещенной решением Верховного суда РФ экстремистской организации "Правый сектор", — сказала она.

    По словам Петренко, Терновский в составе участников организации "Правый сектор" неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины. Кроме того, используя аккаунт в соцсети "Facebook", он осуществлял пропаганду деятельности организации "Правый сектор" среди пользователей Интернета, в том числе лиц, проживающих на территории РФ.

    "Вышеуказанные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации", — отметила Петренко.

    Она добавила, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой "Правого сектора". По ходатайству следствия Терновский заключен под стражу. Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности руководителей и участников организации "Правый сектор" продолжается.

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