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    Общество

    Минобразования утвердило новые правила приема в вузы

    (обновлено: )52
    В Минобразования сообщили, что в 2018 году будут приниматься сертификаты внешнего независимого тестирования 2016, 2017 и 2018 годов, однако оценки по иностранным языкам будут учитывать только по сертификатам за последний год.
    Абитуриентка. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки Украины утвердило правила приема в высшие учебные заведения на 2018 год.

    Теперь можно подавать 7 заявлений на 4 специальности на места государственного и регионального заказа. Количество заявлений на контракт ограничиваться не будет.

    Богдан Яременко
    Facebook Богдана Яременко
    Украина бесславно проиграла с законом об образовании - дипломат

    В 2018 году будут приниматься сертификаты внешнего независимого тестирования 2016, 2017 и 2018 годов (при этом оценки по иностранным языкам будут учитывать только по сертификатам за 2018 год). Абитуриенты, поступающие на основе полного общего среднего образования по дневной и заочной формам обучения, за несколькими исключениями, будут подавать заявления только в электронной форме.

    Регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов начнется 2 июля и закончится 25 июля. Прием заявлений и документов начнется 12 июля. Лица, которые будут поступать в вузы на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов, смогут подавать заявления до 20 июля, сообщаеют Украинские новости.

    Абитуриенты, которые будут поступать только на основе сертификатов внешнего независимого оценивания — до 26 июля.

    Творческие конкурсы будут проведены в несколько сессий с 14 до 26 июля; вступительные экзамены — с 21 до 26 июля; собеседования — с 21 до 23 июля включительно.

    Напомним, Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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    Напомним, ПАСЕ большинством голосов в четверг, 12 октября, приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева. 

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