наверх
12.10.201718:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Порошенко в ПАСЕ. Европейская гастроль гаранта не задалась

    Тема:

    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (200)

    (обновлено: )21530
    Президент Украины Петр Порошенко выступил на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы… Это событие вызвало немалый резонанс как во всем мире так и в отечественном сегменте соцсетей. Что же пишут по этому поводу сами украинцы?
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    PATRICK HERTZOG / AFP

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В среду, 11 октября, президент Петр Порошенко выступил с речью на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Гарант много говорил о Донбассе, Крыме, борьбе с коррупцией, реформе образования, выступил в защиту скандального закона об образовании… но примечательным стал вот какой момент: аккурат после речи Порошенко ПАСЕ приняла резолюцию, создающую условия для снятия политических санкций с российской делегации (санкции приостановили полномочия РФ в Ассамблее).

    Реакция на выступление украинского президента вызвала весьма противоречивые эмоции у соотечественников, в том числе и в соцсетях: "Жалким было выступление-оправдание в ПАСЕ в полупустом зале под обстрелом болезненных вопросов. Порошенко рвали на части, он демонстрировал мастерство уклонения от прямых ответов"; "Сильная речь. К тому же произнесена на шести!! языках". "Порошенко так ярко и убедительно выступил в ПАСЕ, что Ассамблея через пару часов решила начать процесс снятия санкций с России", — пишут в соцсетях. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Столкновения полиции и группы демонстрантов против независимости Каталонии в Барселоне
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Пенсионная реформа: суть и скрытое