Порошенко в ПАСЕ. Европейская гастроль гаранта не задалась

PATRICK HERTZOG / AFP

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В среду, 11 октября, президент Петр Порошенко выступил с речью на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Гарант много говорил о Донбассе, Крыме, борьбе с коррупцией, реформе образования, выступил в защиту скандального закона об образовании… но примечательным стал вот какой момент: аккурат после речи Порошенко ПАСЕ приняла резолюцию, создающую условия для снятия политических санкций с российской делегации (санкции приостановили полномочия РФ в Ассамблее).

Реакция на выступление украинского президента вызвала весьма противоречивые эмоции у соотечественников, в том числе и в соцсетях: "Жалким было выступление-оправдание в ПАСЕ в полупустом зале под обстрелом болезненных вопросов. Порошенко рвали на части, он демонстрировал мастерство уклонения от прямых ответов"; "Сильная речь. К тому же произнесена на шести!! языках". "Порошенко так ярко и убедительно выступил в ПАСЕ, что Ассамблея через пару часов решила начать процесс снятия санкций с России", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook