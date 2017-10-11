В ПАСЕ: как Порошенко выступал в Страсбурге

Президент Петр Порошенко в среду, 11 октября, приехал с рабочим визитом в Страсбург (Франция), где выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В ПАСЕ он отметил, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами.

"Хочу заверить — мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский", — сказал Порошенко.

Президент также принял участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.

Смотрите также: "Укроборонпром" на выставке в Киеве представил новый БТР-4МВ1