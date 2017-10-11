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    Фотоленты

    В ПАСЕ: как Порошенко выступал в Страсбурге

    Тема:

    Резолюция ПАСЕ по Украине (26)

    (обновлено: )30206
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    PATRICK HERTZOG / AFP
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ.
    president.gov.ua
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    PATRICK HERTZOG / AFP
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    рresident.gov.ua
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    twitter.com/stsegolko
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    PATRICK HERTZOG / AFP

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    Президент Петр Порошенко в среду, 11 октября, приехал с рабочим визитом в Страсбург (Франция), где выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

    В ПАСЕ он отметил, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами.

    "Хочу заверить — мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык – украинский", — сказал Порошенко.

    Президент также принял участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.

    Смотрите также: "Укроборонпром" на выставке в Киеве представил новый БТР-4МВ1

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