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    Фотоленты

    "Укроборонпром" на выставке в Киеве представил новый БТР-4МВ1

    (обновлено: )11511
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    БТР-4МВ1 на выставке "Оружие и Безопасность-2017" в Киеве
    ГК "Укроборонпром"
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    БТР-4МВ1 на выставке "Оружие и Безопасность-2017" в Киеве
    ГК "Укроборонпром"
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    БТР-4МВ1 на выставке "Оружие и Безопасность-2017" в Киеве
    ГК "Укроборонпром"
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    БТР-4МВ1 на выставке "Оружие и Безопасность-2017" в Киеве
    ГК "Укроборонпром"
    БТР-4МВ1 на выставке Оружие и Безопасность-2017 в Киеве
    БТР-4МВ1 на выставке "Оружие и Безопасность-2017" в Киеве
    ГК "Укроборонпром"

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    БТР-4МВ1 на выставке "Оружие и Безопасность-2017" в Киеве

    На международной выставке "Оружие и Безопасность-2017" в Киеве специалисты "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова" (входит в состав ГК "Укроборонпром") представили новый БТР-4МВ1, сообщает пресс-служба предприятия. Эта модель впервые представляется в Украине на выставке международного уровня.

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    Боевая машина используется украинскими военными зоне АТО. Харьковские оружейники внесли изменения во фронтальную часть, а также в ее технологическое решение, в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО. Благодаря этому удалось достичь принципиально нового уровня защиты БТР. Так, при создании машины разработчики использовали модульный подход построения бронезащиты и активно использовали разнесенную броню. Это позволяет оперативно заменять элементы верхнего слоя брони в полевых условиях.

    Однако повышение бронезащиты БТР почти не сказалось на его весе – благодаря примененным технологическим решениям он увеличился всего до 24-25 тонн, что на две-три тонны больше обычной версии БТР-4.

    Кроме того, наличие многоцелевых отсеков позволяет устанавливать дополнительные топливные баки, поплавки или дополнительную броню, и переоснащать БТР-4МВ1 в кратчайшие сроки. Использование боевых модулей также позволяет проводить замену вооружения боевой машины.

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    "БТР-4МВ1 – является машиной, которая обеспечивает защиту экипажа на высочайшем уровне для этого класса бронетехники. Фактически сейчас БТР-4МВ1 можно в кратчайшие сроки приспособить для выполнения любой задачи, от дозорно-разведывательной до машины-амфибии для морской пехоты. Это подход, который используется в лучших образцах бронетехники стран-членов НАТО, уже реализован в украинском БТР-4", – подчеркнул директор "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова" Алексей Бабич.

    Ранее сообщалось, что ВСУ закупят у "Укроборонпром" БТР-4Е последней модификации. 

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