"Укроборонпром" на выставке в Киеве представил новый БТР-4МВ1

На международной выставке "Оружие и Безопасность-2017" в Киеве специалисты "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова" (входит в состав ГК "Укроборонпром") представили новый БТР-4МВ1, сообщает пресс-служба предприятия. Эта модель впервые представляется в Украине на выставке международного уровня.

Боевая машина используется украинскими военными зоне АТО. Харьковские оружейники внесли изменения во фронтальную часть, а также в ее технологическое решение, в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО. Благодаря этому удалось достичь принципиально нового уровня защиты БТР. Так, при создании машины разработчики использовали модульный подход построения бронезащиты и активно использовали разнесенную броню. Это позволяет оперативно заменять элементы верхнего слоя брони в полевых условиях.

Однако повышение бронезащиты БТР почти не сказалось на его весе – благодаря примененным технологическим решениям он увеличился всего до 24-25 тонн, что на две-три тонны больше обычной версии БТР-4.

Кроме того, наличие многоцелевых отсеков позволяет устанавливать дополнительные топливные баки, поплавки или дополнительную броню, и переоснащать БТР-4МВ1 в кратчайшие сроки. Использование боевых модулей также позволяет проводить замену вооружения боевой машины.

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"БТР-4МВ1 – является машиной, которая обеспечивает защиту экипажа на высочайшем уровне для этого класса бронетехники. Фактически сейчас БТР-4МВ1 можно в кратчайшие сроки приспособить для выполнения любой задачи, от дозорно-разведывательной до машины-амфибии для морской пехоты. Это подход, который используется в лучших образцах бронетехники стран-членов НАТО, уже реализован в украинском БТР-4", – подчеркнул директор "Харьковского конструкторского бюро им. Морозова" Алексей Бабич.

Ранее сообщалось, что ВСУ закупят у "Укроборонпром" БТР-4Е последней модификации.