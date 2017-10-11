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    Порошенко выступит на пленарном заседании ПАСЕ в Страсбурге

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    По данным пресс-службы Петра Порошенко, президент в рамках визита во Францию проведет встречу с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко в среду, 11 октября, посетит с рабочим визитом Страсбург (Франция), где выступит на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), сообщает пресс-служба главы государства.

    Парламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк
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    "11 октября 2017 Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом г. Страсбург. Президент Украины выступит на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы", — говорится в сообщении.

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    Кроме того, запланирована встреча Порошенко с генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом.

    Глава государства также примет участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы.

    Накануне стало известно, что новым главой ПАСЕ стала представитель Кипра Стелла Кириакидес. 

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