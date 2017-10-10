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    Новой главой ПАСЕ стала представитель Кипра

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    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина, Кристина Луна Родригес. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) во вторник простым большинством в третьем туре избрала кипрского парламентария Стеллу Кириакидес главой организации.

    За неё проголосовали 132 депутата. Кириакидес будет главой Ассамблеи до января 2018 года, когда ПАСЕ снова изберёт председателя, но уже из новой политгруппы.

    Стелла Кириакидес — представитель делегации Кипра в Ассамблее с 20 июня 2016 года. Она является председателем комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, входит в уставные органы Ассамблеи. Также Кириакидес — автор докладов по доступу детей в Европе к социальной помощи и докладов, посвященных проблемам диагностики рака груди в Европе. Она подписывала ходатайство о смещении экс-главы ПАСЕ Педро Аграмунта с поста.

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