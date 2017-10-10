В ПАСЕ согласья нет. Нового главу не выбрали, Аграмунт остается

Кристина Луна Родригес, Страсбург – для РИА Новости Украина

Не так было задумано

Октябрьская сессия планировалась совсем иной.

В ходе сессии, открывшейся в понедельник, должно было состояться официальное отстранение главы ПАСЕ Педро Аграмунта через голосование. Для проведения процедуры в июне Ассамблея пошла на беспрецедентный шаг, изменив свой основной документ – регламент.

Ранее он не предусматривал возможность отстранения с выборного поста. Скандал вокруг Аграмунта разразился в ходе апрельской сессии ПАСЕ, когда европарламентарии раскритиковали испанца за его мартовскую поездку в Сирию.

Однако на прошлой неделе Аграмунт, сославшись на проблемы со здоровьем, подал в отставку, и.о. председателя стал британец Роджер Гейл. В субботу вечером стало известно, что в ПАСЕ появилось два кандидата на пост главы организации: Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерис (Литва).

Кандидаты

Кириакидес является представителем делегации Кипра в Ассамблее с 20 июня 2016 года. Председатель комитета ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию, входит в уставные органы Ассамблеи. Автор докладов по доступу детей в Европе к социальной помощи и докладов, посвященных проблемам диагностики рака груди в Европе. Одна из подписантов ходатайства о смешении Аграмунта.

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Зингерис – член литовской делегации в ПАСЕ с 26 января 2009 года. Входит в комитет Ассамблеи по юридическим вопросам и правам человека, а также в подкомитет по Ближнему Востоку и Арабскому миру. Возглавлял миссию наблюдателей ПАСЕ на парламентских выборах в Грузии в 2016 году.

Автор письменного заявления "Реакция международного сообщества на растущее давление российских оккупантов на крымских татар", предложения о подготовке резолюции "Продолжающаяся необходимость восстановления прав человека и верховенства права в регионе Северного Кавказа". Докладчик ПАСЕ по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова. Один из подписантов ходатайства за отстранение с должности Аграмунта.

Выборы, выборы

Несмотря на имеющуюся альтернативу, парламентарии не смогли в понедельник выбрать нового главу Ассамблеи.

Ни на утреннем, ни на вечернем голосовании абсолютного большинства в 152 голоса никто не получил.

Более того, если утром в голосовании приняли участие 212 парламентариев, то к вечеру их число составило уже 191 человек. При этом литовский парламентарий терял поддержку: в первом туре он получил 84 голоса, во втором – 69.

Во вторник для победы достаточно будет уже простого большинства.

Опрошенные в кулуарах Ассамблеи европарламентарии разделялись в своей оценке результатов выборов. Одни из них считают, что раз это председатель на три месяца (в январе 2018 года снова состоятся новые выборы), то "можно работать в более спокойном режиме". Другая часть полагает, что ПАСЕ сложно решить, кого выбрать: компромиссный или политический вариант.

К тому же, как признался один из парламентариев, "многие ехали на обсуждение ситуации с Аграмунтом, а тут все поменялось".