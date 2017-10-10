Ставка верховного главнокомандующего. Порошенко ввел в действие решение СНБО

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 13 сентября 2017 года "О Ставке верховного главнокомандующего". Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

Согласно указу, соответствующее решение СНБО введено в действие "для служебного пользования".

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Данным указом глава государства утвердил положение о Ставке верховного главнокомандующего (прилагается, совершенно секретно).

Сообщается, что секретарю СНБО Александру Турчинову согласно полномочиям, определенным положением о Ставку верховного главнокомандующего, поручено принять организационные меры для обеспечения надлежащей деятельности Ставки верховного главнокомандующего в случае ее образования.

Напомним, 7 октября Порошенко ввел в действие решение СНБО о концепции обеспечения контрразведывательного режима.