Новая глава ПАСЕ - Стелла Кириакидес. Справка

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) простым большинством в третьем туре избрала кипрского парламентария Стеллу Кириакидес главой организации.

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Стелла Кириакидес (Stella Kyriakides) родилась 10 марта 1956 года в городе Никосии, Кипр.

Изучала психологию в университетах Рединга и Манчестера (Великобритания). Имеет степень магистра психологии.

С 1979 года по 2006 год Стелла Кириакидес работала в Службе психического здоровья министерства здравоохранения Кипра, занималась детской и подростковой психиатрией.

В 2006 году была избрана в парламент Кипра.

С 2012 по 2016 год являлась заместителем представителя Кипра в ПАСЕ.

С июня 2016 года – представитель Кипра в ПАСЕ, председатель делегации.

Возглавляла комитет ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и устойчивому развитию. Кириакидес – автор докладов по доступу детей в Европе к социальной помощи и докладов, посвященных проблемам диагностики рака груди в Европе.

10 октября 2017 года парламентская ассамблея Совета Европы простым большинством в третьем туре избрала Стеллу Кириакидес главой организации.

С 2006 года – член Политического бюро партии DISY ("Демократическое объединение") и Высшего совета DISY.

С 2008 года – комиссар DISY по делам семьи и делам несовершеннолетних.

С 2013 года – вице-президент DISY.

Президент Европейской коалиции по борьбе с раком молочной железы Европы (2004-2006). Президент Форума по лечению рака молочной железы "Европа Донна Кипр" с 2000 года.

Председатель Консультативного комитета пациентов (ПКК) Европейской онкологической организации (2010-2012).

Автор книг "Рак и беременность" (Cancer and pregnanc, 2008), "Адъювантная терапия рака молочной железы" (Adjuvant therapy for breast cancer, 2009). Соавтор книги "Травма в подростковом возрасте" (Trauma in Adolescence, 1998).