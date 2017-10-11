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    Депутат обвинил Порошенко во лжи в ПАСЕ по закону об образовании

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    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии (186)

    (обновлено: )1126190
    Депутат заявил, что рассчитывает на принятие ПАСЕ ранее подготовленного проекта резолюции, которым украинский закон об образовании признается дискриминационным и создающим препятствия национальным меньшинствам в изучении родного языка.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    twitter.com/stsegolko

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский назвал обманом слова президента страны Петра Порошенко во время выступления в ПАСЕ о законе об образовании.

    Александр Спиваковский
    Александр Спиваковский / Facebook
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    Ранее в среду Порошенко заявил на заседании ПАСЕ, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами и реализует рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы по закону об образовании.

    "Когда обман исходит из уст главы государства – это катастрофа. Была неправдивая информация о законе о языках, о законе о реинтеграции (Донбасса – ред.), очень много подтасовок и неправильных сведений в его выступлении и ответах на вопросы", — сказал Новинский телеканалу "112 Украина".

    Депутат добавил, что рассчитывает на принятие в четверг ПАСЕ ранее подготовленного проекта резолюции, которым украинский закон об образовании признается дискриминационным и создающим препятствия национальным меньшинствам в изучении родного языка. По мнению Новинского, такое решение ПАСЕ сможет "хоть немного образумить украинскую власть".

    В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. 

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