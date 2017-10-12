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    Точка зрения

    Корнейчук: Порошенко настроил против себя всю Европу

    Тема:

    Резолюция ПАСЕ по Украине (28)

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    В Европе видят, что украинские власти не собираются заканчивать войну в Донбассу, а собираются и дальше клянчить под нее деньги и евроинтеграцию, уверен политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В среду, 11 октября, президент Петр Порошенко выступил с речью на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

    Президент Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann
    Тренды дня: после провала в ПАСЕ Порошенко отыграется на украинцах

    Речь Порошенко никого не удивила. В течение часа президент как всегда много говорил о Донбассе, Крыме, борьбе с коррупцией и реформе образования, а также выступил в защиту скандального закона об образовании.

    Президент также контратаковал главу Чехии Милоша Земана, заявив о непродажности территорий Украины.

    По сути, все выступление Порошенко в пустом зале ПАСЕ (что уже само говорит о мнении европейцев) — это была попытка оправдаться за скандальный закон об образовании, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук, "и пообещать, что все правки Венецианской комиссии будут учтены. А также — жалкая попытка дать некий жесткий отпор идее президента Чехии Земана признать аннексию Крыма законной".

    Смотрите также: В ПАСЕ: как Порошенко выступал в Страсбурге

    "Ну, и последний гвоздь в "крышку гидности" Порошенко ПАСЕ вбила, проголосовав именно во время его визита большинством голосов за резолюцию, позволяющую вернуть российскую делегацию", — отметил эксперт.

    Все происходящее в Страсбурге вновь подтвердило тенденции, продолжил Корнейчук.

    Петр Порошенко в ПАСЕ
    PATRICK HERTZOG / AFP
    Порошенко в ПАСЕ: о Крыме как о земле страха и обязательном украинском

    "Первая — Порошенко умудрился с 2014-го года настроить против себя всю Европу и вызывает только раздражение. И в первую очередь тем, что он постоянно "нарошеничевает" европейцев.

    Вторая — Европа устала от Украины и хочет как можно быстрее избавиться от антироссийских санкций.

    Третье — Европа видит, что Украина не собирается заканчивать войну на Донбассе, а хочет "клянчить" под это дело постоянно деньги и евроинтеграцию", — сообщил аналитик.

    Порошенко в ПАСЕ публично продемонстрировал: он "хромая утка" для Запада, добавил Корнейчук, "и боятся и терпят его только холопы в Украине, то бишь — народ".

    Facebook Дмитрия Корнейчука
    Скриншот с сайта Facebook

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