Корнейчук: Порошенко настроил против себя всю Европу

РИА Новости Украина

В среду, 11 октября, президент Петр Порошенко выступил с речью на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Речь Порошенко никого не удивила. В течение часа президент как всегда много говорил о Донбассе, Крыме, борьбе с коррупцией и реформе образования, а также выступил в защиту скандального закона об образовании.

Президент также контратаковал главу Чехии Милоша Земана, заявив о непродажности территорий Украины.

По сути, все выступление Порошенко в пустом зале ПАСЕ (что уже само говорит о мнении европейцев) — это была попытка оправдаться за скандальный закон об образовании, считает политический аналитик Дмитрий Корнейчук, "и пообещать, что все правки Венецианской комиссии будут учтены. А также — жалкая попытка дать некий жесткий отпор идее президента Чехии Земана признать аннексию Крыма законной".

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"Ну, и последний гвоздь в "крышку гидности" Порошенко ПАСЕ вбила, проголосовав именно во время его визита большинством голосов за резолюцию, позволяющую вернуть российскую делегацию", — отметил эксперт.

Все происходящее в Страсбурге вновь подтвердило тенденции, продолжил Корнейчук.

"Первая — Порошенко умудрился с 2014-го года настроить против себя всю Европу и вызывает только раздражение. И в первую очередь тем, что он постоянно "нарошеничевает" европейцев.

Вторая — Европа устала от Украины и хочет как можно быстрее избавиться от антироссийских санкций.

Третье — Европа видит, что Украина не собирается заканчивать войну на Донбассе, а хочет "клянчить" под это дело постоянно деньги и евроинтеграцию", — сообщил аналитик.

Порошенко в ПАСЕ публично продемонстрировал: он "хромая утка" для Запада, добавил Корнейчук, "и боятся и терпят его только холопы в Украине, то бишь — народ".