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    Порошенко в ПАСЕ. Волошин: это финал медового месяца украинской власти и ЕС

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    Европа уже не верит в украинскую пропаганду, и одной только "агрессией России" все проблемы нашей страны объяснить нельзя, отмечает политолог Олег Волошин.
    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко в среду, 11 октября, приехал с рабочим визитом в Страсбург (Франция), где выступил на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

    В ПАСЕ он отметил, что Киев будет гарантировать языковые права в соответствии с международными стандартами.

    Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann
    В ПАСЕ: как Порошенко выступал в Страсбурге

    "Хочу заверить — мы будем должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и право учиться на родном языке, при этом изучая и государственный язык — украинский", — сказал Порошенко.

    Политолог-международник Олег Волошин назвал выступление украинской делегации в ПАСЕ "финалом медового месяца между украинской властью и Европой".

    Как ни тянул время Порошенко в ПАСЕ, пытаясь избежать неудобных вопросов, от пяти политических групп вопросы были, отметил эксперт.

    Он перечислил:

    "1. От обычно самой промайдановской Европейской народной партии: как Вы могли подписать закон об образовании, который грубо нарушает права национальных меньшинств?

    2. От социалистов: почему буксует Минский процесс и что Вы делаете для его разблокирования?

    Порошенко выступает на заседании ПАСЕ. Видео
    Петр Порошенко/Facebook
    Порошенко выступил на заседании ПАСЕ

    3. От консерваторов, британка: сначала покритиковала аннексию Крыма, а потом озвучила то, о чем не решаются говорить в Украине: а вы готовы провести нормальный референдум на полуострове, о том с кем хотят быть крымчане, и принять волю народа?

    4. От либералов: когда будет создан антикоррупционный суд?

    5. От левых: что Вы лично делаете для налаживания диалога с жителями Донбасса, который вы обещали ещё в 2014; вы все жалуетесь на Россию, а какую ответственность готовы взять на себя?", — сообщил Волошин.

    "А до этого ещё был брифинг вице-спикера парламента Болгарии, члена парламента Швейцарии и Вадима Новинского по закону об образовании», добавил Волошин, «и критика европейцев в адрес языковых положений закона была едва ли не жёстче, чем от лидера ОБ".

    Читайте также: Языковые проблемы в Украине: почему Россия молчит, а Венгрия кричит?

    "Европа перестала покупаться на набившую оскомину пропаганду. Одной российской агрессией все объяснять уже не выходит", — подытожил политолог.

    Facebook Олега Волошина
    Скриншот с сайта Facebook

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