Тренды дня: после провала в ПАСЕ Порошенко отыграется на украинцах

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Глава государства Петр Порошенко накануне выступил с речью на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге едва ли не при пустом зале. В выступлении президент много говорил о Донбассе, Крыме, борьбе с коррупцией и реформе образования, а также выступил в защиту скандального закона об образовании.

Также Порошенко раскритиковал своего чешского коллегу Милоша Земана, который ранее предложил выплачивать Украине компенсации за Крым.

После речи главы государства ПАСЕ приняла резолюцию, создающую условия для снятия политических санкций с делегации Российской Федерации. Наложение санкций на делегацию РФ приостановило ее полномочия в Ассамблее, В то же время, Россия продолжает участвовать в Комитете министров Совета Европы, который должен был нести главную ответственность за подготовку к проведению саммита СЕ.

Политические эксперты проанализировали и оценили выступление Порошенко в ПАСЕ, а также реакцию Ассамблеи.

По мнению политолога-международника Олега Волошина, реакция на выступление в ПАСЕ политиков свидетельствует о финише "медового месяца между украинской властью и Европой".

"Как ни тянул время Порошенко в ПАСЕ, пытаясь избежать неудобных вопросов, от пяти политических групп вопросы были. И о чем: 1. От обычно самой промайдановской Европейской народной партии: как Вы могли подписать закон об образовании, который грубо нарушает права национальных меньшинств?" — написал Волошин в Facebook.

Волошин отметил и вопросы социалистов о пробуквосвке "Минска".

"От консерваторов, британка: сначала покритиковала аннексию Крыма, а потом озвучила то, о чем не решаются говорить в Украине: а вы готовы провести нормальный референдум на полуострове, о том с кем хотят быть крымчане, и принять волю народа? 4. От либералов: когда будет создан антикоррупционный суд?" — уточнил Волошин.

Политолог обратил внимание и на вопросы от левых, которые поинтересовались у Порошенко, что он лично делает для налаживания диалога с жителями Донбасса и какую ответственность готов на себя взять.

"А до этого ещё был брифинг вице-спикера парламента Болгарии, члена парламента Швейцарии и Вадима Новинского по закону об образовании. И критика европейцев в адрес языковых положений закона была едва ли не жёстче, чем от лидера ОБ. Европа перестала покупаться на набившую оскомину пропаганду. Одной российской агрессией все объяснять уже не выходит", — подытожил Волошин.

Facebook Oleg Voloshin Скриншот с сайта Facebook

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что бескомпромиссная позиция Порошенко, которую он показал в ПАСЕ, уже раздражает европейских политиков.

"Офигенно Президент выступил в ПАСЕ… Врагов не надо, если есть такие… <> Но, при том, что тревожные звоночки для Украины прозвучали в голосовании за спикера ПАСЕ и у выступлении Земана, Президент упорно и с апломбом твердил своё/ занял бескомпромиссную позицию, которая уже начинает не только не соответствовать позиции европейских эллит, но и начинает их раздражать", — отметил Бортник в Facebook.

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Эксперт подчеркнул, что вопросы депутатов к президенту превратились к экзаменационную сессию, которую, похоже, он не сдал.

Facebook Ruslan Bortnik Скриншот с сайта Facebook

Вместе с тем политический аналитик Дмитрий Корнейчук прогнозирует, что после провального выступления Порошенко в ПАСЕ глава государства «отыграется» на согражданах.

"На самом деле я давно заметил тенденцию. Каждый раз, когда Порошенко выставляют клоуном на Западе (поездка в Вашингтон к Трампу, поезда в ООН в Нью-Йорк), он возвращается и отыгрывается на народе, который ненавидит лютой ненавистью", — написал Корнейчук в Facebook.

По его мнению, за позор Порошенко в ПАСЕ украинцы расплатятся платной медициной.

"Как за ООН получили пенсионный геноцид. Хотя терпим же. Почему бы на нас и не отыгрываться?" - подытожил аналитик.

Facebook Dmitriy Korneychuk Скриншот с сайта Facebook

Как отмечает экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш отметила, что в ПАСЕ "Порошенко рвали на части".

"Европейская гастроль не задалась. Жалким было выступление-оправдание в ПАСЕ в полупустом зале под обстрелом болезненных вопросов. Порошенко рвали на части, он демонстрировал мастерство уклонения от прямых ответов. По закону об образовании было больно президенту "мира". Все обещал исправить как скажет Венецианская комиссия. Ну, прогиб засчитан", — написала Лукаш в Facebook.

По мнению юриста, Европа уже далеко не в восторге от украинской власти.

"Европу тошнит от украинской власти, от стоячего болота проблем, вранья, пустых обещаний, упреков и требований. Крикам о пожаре уже мало кто верит, как тому мальчику в притче. Количество лжи переполнило чашу терпения европейцев. Уши свернулись в трубочку от вечного зудения про деньги и помощь", — выразила мнение Лукаш.

Facebook Елены Лукаш Скриншот с сайта Facebook

Она обратила также внимание на "неприятный сюрприз", который ожидал президента в Украине — задержание подозреваемого в причастности к хищению почти 150 млн грн заместителя министра обороны.

"Мародерство режима уже стало кричащим. Даже кураторы НАБУ притомились закрывать глаза на хищения, контрабанду, мародерство, поджоги складов, военные и гуманитарные преступления. Даже они наконец решили не закрывать уши от стона обычных украинцев, которых обкрадывают и убивают: кого прямо на фронте, кого косвенно — псевдореформами для получения новых подачек и кредитов", — резюмировала Лукаш.