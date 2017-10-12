Порошенко в ПАСЕ: о Крыме как о земле страха и обязательном украинском

PATRICK HERTZOG / AFP

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В среду, 11 октября, президент Петр Порошенко выступил с речью на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Речь Порошенко никого не удивила. В течение часа президент как всегда много говорил о Донбассе, Крыме, борьбе с коррупцией и реформе образования, а также выступил в защиту скандального закона об образовании.

Президент также контратаковал главу Чехии Милоша Земана, заявив о непродажности территорий Украины.

Президент также в Страсбурге принял участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной Сотни" возле штаб-квартиры Совета Европы.

Главные тезисы выступления Порошенко — в обзоре РИА Новости Украина.

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Свое выступление президент начал с конфликта на востоке Украины. Он пояснил, почему, как и три года назад, в его выступлении поднимается эта тема. При этом во всех бедах Украины как всегда обвинил Россию.

"Сегодня, как и три года назад, мы вынуждены продолжать искать ответ на российскую агрессию. Агрессию, которая превратилась в грубое наступление не только против Украины, а против прав человека в самом центре Европы. Так же Москва продолжает нагло закрывать глаза на наши настойчивые призывы, на призывы международного сообщества вернуться в международное правовое поле. Эти требования четко зафиксированы и в резолюциях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Однако, Россия делает вид, что речь идет не о ней. Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей", — заявил Порошенко.

"[Агрессия России] превратилась в грубое наступление не только против Украины, а против прав человека в самом центре Европы. Россия продолжает нагло нарушать взятые на себя обязательства… в рамках минских договоренностей. Ее войска до сих пор находятся на территории Украины — как в Крыму, так и на Донбассе", — заявил Порошенко.

О пленных

При этом президент констатировал: вопрос об освобождении заложников и политзаключенных не продвигается.

Порошенко обратил внимание ПАСЕ на политзаключенных и заложников — Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Игоря Козловского, Станислава Асеева "и многих других".

"Уже два года мы боремся за освобождение 63-летнего Игоря Козловского, известного религиоведа, который остался в оккупированном Донецке, чтобы ухаживать за больным сыном. Так же в неволе находится 28-летний Станислав Асеев, журналист, который не боялся писать правду о жизни на оккупированном Донбассе, заключенный в Донецке. И таких личных историй украинских заложников более сотни. Более того, количество заложников на Донбассе только растет. Людей умышленно захватывают, потому что они граждане своего — Украинского государства", — заявил Порошенко.

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Далее Порошенко переключился на Крым, который, по его словам, превратился в "остров несвободы и землю страха".

"В оккупированном Крыму Россия применяет худшие практики советской репрессивной машины. Каждый, кто не принимает так называемого "воссоединения с Россией", становится жертвой произвольных задержаний, преследований, пыток, внесудебных казней и зверств", — сказал президент.

Он рассказал, что недавно заместителю главы крымскотатарского Меджлиса Ахтему Чийгозу вынесли приговор.

"Именно ему принадлежат слова о том, что в Крыму сейчас "судят тех, кто защищал законы страны, международные нормы, правила". Можно более точнее описать ситуацию в Крыму, чем Ахтем Чийгоз в своем заключительном слове?", — рассказал Порошенко.

Президент также рассказал о деле еще одного заместителя главы крымскотатарского Меджлиса — Ильми Умерова.

"Этот герой своего народа сначала испытал на себе методы российской "карательной психиатрии". А теперь — оккупационный суд присудил ему два года в колонии-поселении", — сказал глава украинского государства.

Затем Порошенко поблагодарил ПАСЕ за то, что там уделяют особое внимание Крымскому полуострову.

Украина не будет торговать территорией

Порошенко раскритиковал заявление президента Чехии Милоша Земана в ПАСЕ о необходимости продать или обменять Крым, однак при этом прямо не называя имен.

Президент начал с цитаты Уинстона Черчилля, как идейного отца Совета Европы. "Он отметил, что Москва имеет большие возможности "для создания неприятностей". С учетом обстоятельств, он сказал очень важную вещь для перспектив этой Ассамблеи. Я цитирую: "Либо мы доведем свое значение, вес и ценность для Европы, либо мы потерпим поражение", — сказал Порошенко.

Он отметил, что отвергает утверждения тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле".

"Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении. Как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Эта трибуна была создана для защиты наших основ, наших ценностей и наших принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости. Такая необходимость наступила сегодня", — сказал президент.

Порошенко подчеркнул, что Украина хочет мира и он, как президент, хочет мира для Украины и Европы.

Коррупция и реформы в Украине

Постепенно Порошенко перешел к вопросам реформ в Украине, в частности создание Антикоррупционного суда.

Он заявил, что в Верховной Раде есть необходимое для принятия проекта закона о создании Антикоррупционного суда количество депутатов, и сразу после поступления готового законопроекта, он готов внести его в парламент.

Правда, президент отметил, что для создания такого суда в Украине надо будет проработать, но в борьбе с коррупцией уже достигнуто немало. "В течение последних трех лет мы создали такие антикоррупционные органы, которые не существовали в других странах мира. Или такое явление, как электронное декларирование — все министры, все госслужащие должны декларировать, сколько у них там люстр висит, или растений в их частном доме находится", — сказал Порошенко.

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Скандальная реформа образования

Не обошел вниманием президент и скандальную реформу образования, вокруг которой так много шума наделали Венгрия и Румыния, и которую, как ожидается, будут обсуждать в ПАСЕ.

Порошенко высказался в поддержку скандального закона об образовании. Он заявил, что Украина гарантирует национальным меньшинствам право на обучение на родном языке, однако изучение государственного языка является обязательным.

"Моя позиция относительно сферы образования является четкой: качество образования определяет будущее и безопасность каждого государства, и мы не можем сохранить эту сферу нереформированной. Принятый закон стал не только весомой частью образовательной реформы, но и законом равных возможностей для всех участников образовательного процесса. И особо подчеркиваю: равных возможностей для всех учащихся! Независимо от их происхождения, места проживания, национальности", — подчеркнул Порошенко.

"Недопустимой является ситуация, когда дети, которые относятся к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащих знаний украинского языка, которые нужны им для дальнейшего обучения в университетах, развития карьеры, для самореализации в Украине. Хочу заверить — мы будем должным образом гарантировать языковые права согласно национального законодательства и международных обязательств и стандартов, в том числе и права учиться на родном языке. При этом изучая и государственный язык — украинский".

Он заверил депутатов ПАСЕ, что Украина будет должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и праве учиться на родном языке.

По материалам из открытых источников интернет