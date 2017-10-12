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    Аналитика и комментарии

    Порошенко в ПАСЕ: о Крыме как о земле страха и обязательном украинском

    (обновлено: )44508
    Речь Порошенко в ПАСЕ никого не удивила. Президент много говорил о Донбассе, Крыме, животворящих реформах. При этом во всех бедах Украины, как всегда, обвинил РФ. Не обошел вниманием и скандальную реформу образования, заявив о недопустимости незнания украинского.
    Петр Порошенко в ПАСЕ
    PATRICK HERTZOG / AFP

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В среду, 11 октября, президент Петр Порошенко выступил с речью на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.  Речь Порошенко никого не удивила. В течение часа президент как всегда много говорил о Донбассе, Крыме, борьбе с коррупцией и реформе образования, а также выступил в защиту скандального закона об образовании.

    Президент также контратаковал главу Чехии Милоша Земана, заявив о непродажности территорий Украины.

    Президент также в Страсбурге принял участие в торжественной церемонии открытия "Звезды Небесной Сотни" возле штаб-квартиры Совета Европы. 

    Главные тезисы выступления Порошенко — в обзоре РИА Новости Украина.

    О войне в Донбассе

    Петр Порошенко в ПАСЕ
    PATRICK HERTZOG / AFP
    Хроника 11 октября: Порошенко в ПАСЕ, коррупция в Минобороны, заочный арест Парасюка в РФ

    Свое выступление президент начал с конфликта на востоке Украины. Он пояснил, почему, как и три года назад, в его выступлении поднимается эта тема. При этом во всех бедах Украины как всегда обвинил Россию.

    "Сегодня, как и три года назад, мы вынуждены продолжать искать ответ на российскую агрессию. Агрессию, которая превратилась в грубое наступление не только против Украины, а против прав человека в самом центре Европы. Так же Москва продолжает нагло закрывать глаза на наши настойчивые призывы, на призывы международного сообщества вернуться в международное правовое поле. Эти требования четко зафиксированы и в резолюциях Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Однако, Россия делает вид, что речь идет не о ней. Москва продолжает игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей", — заявил Порошенко.

    "[Агрессия России] превратилась в грубое наступление не только против Украины, а против прав человека в самом центре Европы. Россия продолжает нагло нарушать взятые на себя обязательства… в рамках минских договоренностей. Ее войска до сих пор находятся на территории Украины — как в Крыму, так и на Донбассе", — заявил Порошенко.

    О пленных

    При этом президент констатировал: вопрос об освобождении заложников и политзаключенных не продвигается.

    Порошенко обратил внимание ПАСЕ на политзаключенных и заложников — Олега Сенцова, Александра Кольченко, Романа Сущенко, Игоря Козловского, Станислава Асеева "и многих других".

    "Уже два года мы боремся за освобождение 63-летнего Игоря Козловского, известного религиоведа, который остался в оккупированном Донецке, чтобы ухаживать за больным сыном. Так же в неволе находится 28-летний Станислав Асеев, журналист, который не боялся писать правду о жизни на оккупированном Донбассе, заключенный в Донецке. И таких личных историй украинских заложников более сотни. Более того, количество заложников на Донбассе только растет. Людей умышленно захватывают, потому что они граждане своего — Украинского государства", — заявил Порошенко.

    Крым — "земля страха и остров несвободы"

    Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Порошенко в ПАСЕ. Волошин: это финал медового месяца украинской власти и ЕС

    Далее Порошенко переключился на Крым, который, по его словам, превратился в "остров несвободы и землю страха".

    "В оккупированном Крыму Россия применяет худшие практики советской репрессивной машины. Каждый, кто не принимает так называемого "воссоединения с Россией", становится жертвой произвольных задержаний, преследований, пыток, внесудебных казней и зверств", — сказал президент.

    Он рассказал, что недавно заместителю главы крымскотатарского Меджлиса Ахтему Чийгозу вынесли приговор.

    "Именно ему принадлежат слова о том, что в Крыму сейчас "судят тех, кто защищал законы страны, международные нормы, правила". Можно более точнее описать ситуацию в Крыму, чем Ахтем Чийгоз в своем заключительном слове?", — рассказал Порошенко.

    Президент также рассказал о деле еще одного заместителя главы крымскотатарского Меджлиса — Ильми Умерова.

    "Этот герой своего народа сначала испытал на себе методы российской "карательной психиатрии". А теперь — оккупационный суд присудил ему два года в колонии-поселении", — сказал глава украинского государства.

    Затем Порошенко поблагодарил ПАСЕ за то, что там уделяют особое внимание Крымскому полуострову.

    Украина не будет торговать территорией

    Порошенко раскритиковал заявление президента Чехии Милоша Земана в ПАСЕ о необходимости продать или обменять Крым, однак при этом прямо не называя имен. 

    Президент начал с цитаты Уинстона Черчилля, как идейного отца Совета Европы. "Он отметил, что Москва имеет большие возможности "для создания неприятностей". С учетом обстоятельств, он сказал очень важную вещь для перспектив этой Ассамблеи. Я цитирую: "Либо мы доведем свое значение, вес и ценность для Европы, либо мы потерпим поражение", — сказал Порошенко.

    Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann
    Порошенко провоцирует международный скандал: соцсети о "языковом" законе

    Он отметил, что отвергает утверждения тех, кто говорит о Крыме как о "завершенном деле".

    "Эта трибуна была создана не для призывов об умиротворении. Как и не для призывов торговаться территориями за деньги, нефть или газ. Эта трибуна была создана для защиты наших основ, наших ценностей и наших принципов, и, самое главное, для их защиты в случае необходимости. Такая необходимость наступила сегодня", — сказал президент.

    Порошенко подчеркнул, что Украина хочет мира и он, как президент, хочет мира для Украины и Европы.

    Коррупция и реформы в Украине

    Постепенно Порошенко перешел к вопросам реформ в Украине, в частности создание Антикоррупционного суда.

    Он заявил, что в Верховной Раде есть необходимое для принятия проекта закона о создании Антикоррупционного суда количество депутатов, и сразу после поступления готового законопроекта, он готов внести его в парламент.

    Правда, президент отметил, что для создания такого суда в Украине надо будет проработать, но в борьбе с коррупцией уже достигнуто немало. "В течение последних трех лет мы создали такие антикоррупционные органы, которые не существовали в других странах мира. Или такое явление, как электронное декларирование — все министры, все госслужащие должны декларировать, сколько у них там люстр висит, или растений в их частном доме находится", — сказал Порошенко.

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    Скандальная реформа образования

    Не обошел вниманием президент и скандальную реформу образования, вокруг которой так много шума наделали Венгрия и Румыния, и которую, как ожидается, будут обсуждать в ПАСЕ.

    Порошенко высказался в поддержку скандального закона об образовании. Он заявил, что Украина гарантирует национальным меньшинствам право на обучение на родном языке, однако изучение государственного языка является обязательным.

    Петр Порошенко в ПАСЕ
    REUTERS Christian Hartmann
    В ПАСЕ: как Порошенко выступал в Страсбурге

    "Моя позиция относительно сферы образования является четкой: качество образования определяет будущее и безопасность каждого государства, и мы не можем сохранить эту сферу нереформированной. Принятый закон стал не только весомой частью образовательной реформы, но и законом равных возможностей для всех участников образовательного процесса. И особо подчеркиваю: равных возможностей для всех учащихся! Независимо от их происхождения, места проживания, национальности", — подчеркнул Порошенко.

    "Недопустимой является ситуация, когда дети, которые относятся к национальным меньшинствам в Украине, не имеют надлежащих знаний украинского языка, которые нужны им для дальнейшего обучения в университетах, развития карьеры, для самореализации в Украине. Хочу заверить — мы будем должным образом гарантировать языковые права согласно национального законодательства и международных обязательств и стандартов, в том числе и права учиться на родном языке. При этом изучая и государственный язык — украинский".

    Он заверил депутатов ПАСЕ, что Украина будет должным образом гарантировать языковые права в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами и стандартами, в том числе и праве учиться на родном языке.

    По материалам из открытых источников интернет

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